Venom 3: Produktion zur Fortsetzung eingestellt – Der weitreichende Streik der Schauspielerinnen und Schauspieler in Hollywood stellt etliche Produktionen vor erhebliche Probleme. Nun gab es auch ein prominentes Opfer in Form des kommenden Marvel-Blockbusters „Venom 3“ mit Tom Hardy in der Hauptrolle. Laut dem Magazin „Collider“ musste nun aufgrund des Streiks die Produktion der Fortsetzung eingestellt werden.

Dabei hatte diese erst im Juni 2023 begonnen. Doch dann kam nun eben der Streik dazwischen, der die Situation noch mal völlig gekippt hat. Aktuell sieht es nicht danach aus, als dass der Streik der SAG-AFTRA in Hollywood zeitnah beigelegt werden würde. Daher ist es ebenso möglich, dass sogar der Kino-Starttermin in Gefahr sein könnte. Wann es mit der Produktion zu „Venom 3“ weitergehen soll, steht aktuell noch in den Sternen.

Venom 3 has halted production due to the SAG-AFTRA strike.https://t.co/kzZdbglUMApic.twitter.com/BVHQMPnpoe — Phase Zero - MCU (@PhaseZeroCB) July 14, 2023

Der aktuelle Kinostarttermin ist für Oktober 2024 vorgesehen. Man kann gespannt sein wie es mit der „Venom“-Fortsetzung weitergehen wird. So lange blicken wir zurück auf das, was zuvor geschah. In „Venom: Let There Be Carnage“ kehrte Tom Hardy in der Rolle des Eddie Brock zurück. Er lebt nun schon seit einiger Zeit mit dem außerirdischen Parasiten Venom in seinem Körper und die beiden haben sich mehr oder weniger miteinander arrangiert.

Auf der Suche nach seiner nächsten großen Story gelingt es dem Journalisten Eddie Brock, ein exklusives Interview mit dem verurteilten Mörder und Todeskandidaten Cletus Kasady (Woody Harrelson) zu führen, der Eddies Geheimnis entdeckt und zum Wirt für Carnage wird, einen bedrohlichen und furchterregenden Symbionten. Eddie und Venom müssen ihre zerstrittene Beziehung überwinden und zusammenarbeiten, um Carnage zu besiegen.

Quelle: film.tv