Venom 3: Neuer Kinostarttermin zur Fortsetzung – Die Welt der Superhelden steht niemals still, und das gilt auch für den faszinierenden Antihelden „Venom“. Der weitreichende Streik der Schauspielerinnen und Schauspieler in Hollywood stellte in diesem Jahr etliche Produktionen vor erhebliche Probleme. Eines der prominenten Opfer war hierbei auch der kommenden Marvel-Blockbusters „Venom 3“ mit Tom Hardy in der Hauptrolle.

Aufgrund des Streiks musste die Produktion der Fortsetzung sogar zwischenzeitlich komplett eingestellt werden. Und so wurde der eigentliche Starttermin am 11. Juli 2024 gestrichen. Doch nun gibt es einen neuen Kinostarttermin für „Venom 3“, in der Tom Hardy erneut die Hauptrolle spielt, Demnach wird die Fortsetzung jetzt am 8. November 2024 sein Debüt in den US-Kinos feiern. Trotz der Schwierigkeiten, die die Pandemie für die Filmbranche mit sich brachte, erzielte „Venom 2: Let There Be Carnage“ im Jahr 2021 beachtliche Einnahmen.

Gerüchte um Eintritt ins Multiversum des Marvel Cinematic Universe

Die Entscheidung, eine weitere Fortsetzung zu produzieren, kam daher nicht überraschend. Regie bei „Venom 3“ führt Kelly Marcel, die bereits bei früheren Projekten ihre Expertise unter Beweis stellte. Die genauen Details zur Handlung von „Venom 3“ sind indes noch nicht enthüllt worden, aber die Spannung und die Spekulationen in der Fangemeinde nehmen zu.

Es besteht laut Gerüchten die Möglichkeit, dass „Venom“ in die sich ständig erweiternde Welt des Multiversums des Marvel Cinematic Universe eintritt, eine Theorie, die durch die Ereignisse in „Spider-Man: No Way Home“ Unterstützung findet. Bis wir wissen wie es weitergeht, blicken wir noch mal zurück auf das, was zuvor geschah. In „Venom: Let There Be Carnage“ kehrte Tom Hardy in der Rolle des Eddie Brock zurück.

Was zuvor geschah…

Er lebt nun schon seit einiger Zeit mit dem außerirdischen Parasiten Venom in seinem Körper und die beiden haben sich mehr oder weniger miteinander arrangiert. Auf der Suche nach seiner nächsten großen Story gelingt es dem Journalisten Eddie Brock, ein exklusives Interview mit dem verurteilten Mörder und Todeskandidaten Cletus Kasady (Woody Harrelson) zu führen, der Eddies Geheimnis entdeckt und zum Wirt für Carnage wird, einen bedrohlichen und furchterregenden Symbionten.

Eddie und Venom müssen ihre zerstrittene Beziehung überwinden und zusammenarbeiten, um Carnage zu besiegen.

Quelle: filmstarts.de