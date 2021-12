Hohe Spende an Essensausgabe vor seinem Tod

Unvergessener Robin Williams: Noch vor seinem Tod spendete er hohe Summe an Essensausgabe – Er war ein Weltstar, ein unverbesserlicher Spaßmacher und ein Mensch, der bis zu seinem tragischen Ende dafür lebte, anderen Freude zu schenken. Durch Rollen in Filmen wie „Mrs. Doubtfire“, „Der Club der toten Dichter“, „Good Morning Vietnam“ und „Good Will Hunting“ wurde er unsterblich: Robin Williams. Nun wurde bekannt, dass er kurz vor seinem Tod mit 63 Jahren noch 50.000 US-Dollar für eine Essensausgabe spendete.

2021 jährt sich der tragische Tod der unvergessenen Schauspielikone zum siebten Mal – Stimmen werden jährlich um dieses Datum herum laut, die Robin Williams Tribut zollen und den Komödien- und Dramatitanen ehren. Es sind Stimmen, die von der Güte und Menschlichkeit des Schauspielers künden.

Eine von ihnen ist Fran Yeatts, ausführende Direktorin der West Seattle Food Bank.

Gegenüber „USA Today“ offenbarte Yeatts, dass Williams in den Jahren 2004 bis 2008 besagte 50.000 US-Dollar (umgerechnet rund 44.300 Euro) an die wohltätige Organisation spendete. Heimlich, ohne Medienrummel oder Anerkennung für seine Spende zu suchen. Ein Großteil des Geldes stammte demnach von den Comedy-Auftritten und Liveshows des Stars und floss der Wohlfahrt zu.

Fran Yeatts wörtlich: „Ich war schlicht verblüfft. Robin Williams war von dem Menschenschlag, der wirklich versteht, dass es viele Leute gibt, die richtig, richtig zu kämpfen haben.“ Bill Bacon, der ehrenamtlich bei der Armenspeisung arbeitet, sagte gegenüber „USA Today“: „Trotz der Probleme, die manche Menschen haben, können sie immer noch große Dinge erreichen. Ich denke, Robin Williams ist ein klassisches Beispiel dafür.“

Bacons ehrenamtlich arbeitender Kollege Aaron Ellis traf Robin Williams 2004 bei der Arbeit vor Ort persönlich, fügte hinzu:

„Er war ein echter Mann, ein ganz normaler Mensch, der die gleichen Probleme hatte. Er sagte, es sei eine Ehre für ihn, diese Dinge tun zu können, etwas zurückzugeben. Das bedeutete mir sehr viel. Das hat meine Nüchternheit bis zum heutigen Tag gefestigt.“

Quelle: unilad.co.uk