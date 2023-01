Das Feld der Horrorfilme mit all seinen Genres hat in all den Jahren so viele heiße Schauspielerinnen Haus und Tor in ihrer Karriere geöffnet. Während die einen kultige Scream Queens blieben, machen andere richtig Karriere. Was alle allerdings gemeinsam haben: Im brutal-blutigen Filmgenre haben sie nicht nur schauspielerisch eine gute Figur abgegeben, sondern eben auch optisch.

Wer erinnert sich bitte nicht an „From Dusk Till Dawn“ mit der feurigen Salma Hayek als Vampir-Matriarchin, Kate Beckinsale in der „Underworld“-Reihe oder die bezaubernde Jennifer Lawrence in „House at the End of the Street“? Die Liste mit Damen, die auf der großen Leinwand auch mal gerne ins Horrorgenre abwanderten, ist lang: Darauf stehen etwa auch Tyler, Emma Stone oder Amber Heard. Nicht zu vergessen Horrorgröße Danielle Harris, die nicht nur in den „Halloween“-Filmen brillierte, sondern im Horror-Genre zu den Ikonen zählt.

Nachfolgend findet ihr nun die 37 heißesten Frauen in Horrorfilmen. Dabei steht außer Frage, dass Geschmäcker verschieden sind. Daher auch an dieser Stelle unser Credo: „Nichts ist in unserem Ranking in Stein gemeißelt“, schließlich hat jeder halt einen anderen Geschmack!

Platz 37: Famke Janssen – 100 Feet

Platz 36: Ali Larter – Final Destination

Platz 35: Asia Argento – Dracula 3D

Platz 34: Kristen Bell – Scream 4

Platz 33: Olivia Wilde – Turistas

Platz 32: Jennifer Connelly – Dark Water

Platz 31: Eva Mendes – Düstere Legenden 2