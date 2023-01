Die Film-Geschichte hat bekanntlich unzählige erotische Szenen zu Tage befördert. Wer erinnert sich zum Beispiel nicht an all den erotischen Tänzen zu feurigen Rhythmen. Etliche Hollywood-Stars haben diesbezüglich Filmgeschichte geschrieben. Denn wenn nicht in Filmen, kann man einen heißen Striptease so anreizend in Szene setzen, außer halt live im Klub. Deshalb haben wir uns durch das Film-Archiv gewühlt und präsentieren euch in unserem neuen Special die zehn heißesten Striptease-Szenen aller Zeiten. Hier kommt unsere Striptease Top 10:

Platz 10: Rose McGowan - Grindhouse: Planet Terror

Okay, keine direkte Striptease-Szene, aber der Poledance von Rose McGowan im trashigen Grindhouse kam dem Ganzen schon überaus nah. Eine echte Räkelmaus, die Männerköpfe unzüchtig mit ihrer leichtbekleideten Show verdreht. Da will man einfach nur „Ausziehen, ausziehen“ rufen!

Platz 09: Salma Hayek - Dogma

Ja, nein. Sexbombe Hayek hat zwar in 'From Dusk Till Dawn' eine Erotikbombe auf dem Tisch platziert, aber eine echt glühende Stripeinlage lieferte sie im 'Dogma'-Klamauk ab. Wunderbar als nerdy Girl mit Brille, Zöpfen und spärlicher Kleidung … Kopfkino los!

Platz 08: Jennifer Beals - Flashdance

Im ersten Moment glaubt man es kaum, aber in diesem Musik- und Tanzfilm-Klassiker hatte Jennifer Beals eine megasonnige Stripszene, die sogar weltbekannt ist. Wir sagen nur: hocherotische Bewegungen um einen Stuhl und Wasserdusche! Träumerisch feuchtes Erlebnis!