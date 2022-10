Seit Dekaden haben besonders Knast-Filme für intensive Unterhaltung gesorgt. Kein Wunder, dass das Genre mit all seinen Filmen ein überaus beliebtes bei Cineasten ist. Außerdem hat das Feld der Gefängnisfilme so einige Klassiker und Kultstreifen hervorgebracht. Unvergessene filmische Werke mit zahlreichen Hollywood-Stars, die sich hinter Schwedische Gardinen begeben haben.

Herausgekommen sind so Giganten wie „Die Verurteilten“, „The Green Mile“ oder Stallones „Lock Up – Überleben ist alles“. Neben diesen Blockbustern tummeln sich aber noch so viele Klassiker und Geheimtipps mehr im Bereich der Gefängnisfilme. Daher haben wir uns durch die große filmische Knastwelt gegraben und präsentieren euch in unserem neuen Men’s Ten die 25 besten Gefängnisfilme.

Wie immer bei unserem Ranking weisen wir euch darauf hin, dass unsere Reihenfolge natürlich nicht in Stein gemeißelt ist, da jeder schließlich ganz eigene Favoriten hat!

Platz 23: Die härtest Meile (1974)

Platz 22: The Rock – Fels der Entscheidung (1996)

Platz 21: Hunger (2008)