Im neuen Teil unserer Reihe mit Film-Trailern von damals geht es schlagkräftig zur Sache. Wir haben nämlich einen wirklich alten Martial-Arts-Actioner ausgegraben. Wir sprechen von „American Fighter“ aus dem Jahre 1985. Eigentlich als waschechtes B-Movie an den Start gegangen, könnte sich der Streifen am Ende bei seiner Vielzahl an Fans zum Kultfilm der 80er hocharbeiten. Es ist auch der Streifen, in dem Michael Dudikoff als Actionstar seinen größten Erfolg verzeichnete. Hier haben wir nun den originalen Trailer von damals zu „American Fighter“ für euch.

Im Original mit „American Ninja“ betitelt, wurde eine fünfteilige Martial-Arts-Reihe ins Leben gerufen. Wobei der Erste schlussendlich der beste war und bis heute noch ist. Ein prächtiger Ninja-Streifen mit satter Action und noch mehr Testosteron. Dazu eben Dudikoff, der hier mehr die Fäuste sprechen lässt als durch die Gegend zu sabbeln. Immer feste drauf, das mit einem sau schlichten, aber spannenden Plot. Dabei sollte damals eigentlich der gute Chuck Norris die Hauptrolle übernehmen nehmen, aber am Ende wurde es Dudikoff, was definitiv kein Fehler war. Jedenfalls ist „American Fighter“ ein echter Kultfilm der 80er und der originale Trailer dazu, holt euch perfekt in diese Zeit zurück.

Und darum geht es in „American Fighter“: Joe Armstrong ist ein ruhiger GI, hinter dem ein großes Geheimnis steckt: perfekt beherrscht er die Kampfkunst der japanischen Ninjas - der geheimnisvollen Schattenkrieger, in deren Händen alles zu einer gefährlichen Waffe wird. Wer ihm die todbringenden Techniken und Taktiken der Ninja lehrte, ist Joe aufgrund einer Gedächtnistrübung nicht bekannt. Ein Rätsel aber, das sich löst, als Joe durch sein entschlossenes Eingreifen ein betrügerisches Waffengeschäft zwischen seinem Vorgesetzten Colonel Hickock und dem Mafia-Boss Ortega zunichte macht. Denn bei diesem Überfall begegnet Joe erstmals einem schwarzen Ninja, für den Töten zum Geschäft wurde. Ein schmutziges Geschäft, dem Joe mit allen Möglichkeiten der Ninja-Kampfkunst entgegentritt...