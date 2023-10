„Unter uns“: Beliebter Star vor dramatischem Serien-Aus – Neben „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ zählt die Daily Soap „Unter uns“ wohl zu den prominentesten Formaten dieser Art im deutschen Fernsehen. Immerhin werden bereits seit 1994 Geschichten aus der Schillerallee in Köln erzählt – mal romantisch, mal dramatisch, mal spannend. Fans werden nun jedoch zunächst einmal einen Schock verdauen müssen, denn einer der beliebten Stars wird die Serie bald verlassen.

Ganze sechs Jahre spielte Alexander Milo die Rolle des Kommissars und Privatdetektivs Jakob Huber, der nun ein dramatischer Abgang bevorsteht.

Gemäß eines Artikels der „Bild“ soll Huber noch in diesem Herbst Opfer einer Attacke mit einer Schusswaffe werden, die aus seinem persönlichen Umfeld auf ihn erfolgt. Wie es heißt, wird er die Schusswunde zwar überleben, nach seiner Genesung die Schillerallee jedoch endgültig verlassen.

Zwar spricht der Sender RTL offiziell von einer Pause, so dass durchaus die Möglichkeit bestehen könnte, Milo eines Tages wieder in der Soap zu sehen, doch wenn überhaupt, deutet der generelle Tonfall in diesem Zusammenhang eine sehr lange Pause an.

Milo selbst betonte, dass er sehr dankbar ist, eine derart faccettenreiche Figur habe spielen zu dürfen.

In einem RTL-Video erklärt der Schauspieler: „In seinem Fall haben wir die Moral der Schillerallee, den Cop, der immer nach Gerechtigkeit strebt. Dann hatten wir plötzlich die Nummer mit Saskia, wo er einfach aus der Haut gefahren ist, wo er vielleicht nicht er selbst war. Man hat die ganze Bruder-Geschichte, die auf und ab ging. Man hat auch dieses Familiendrama. Und eben jetzt, wo sich die Figur Jakob nochmal komplett um 180 Grad dreht …“

Tatsächlich handelte es sich bei Huber um eine sehr kontroverse Figur, die dem Publikum teils so übel aufstieß, dass sich dies sogar auf das Privatleben des Schauspielers auswirkte. So kam es etwa, dass die zunehmend aggressive Serienfigur eines Tages sogar seine Ehefrau schlug, was dazu führte, dass Milo im wahren Leben während eines Restaurantbesuches zu hören bekam: „Frauenschläger bedienen wir nicht“.

„Das hat mich schon schockiert“, zitiert „promiflash.de“ den 43-Jährigen.

Ob der nun in der Serie bevorstehende Angriff auf Huber womöglich im Zusammenhang mit der Blutdiamanten-Geschichte steht, erfahren wir im Serienspecial „Vertrau mir – Ich bin dein Mörder“ im Rahmen der großen „Unter uns“-Eventwoche, die vom 6. bis zum 10. November 2023 läuft.

Regulär wird „Unter uns“ immer montags bis freitags von 17.30 Uhr bis 18 Uhr auf RTL ausgestrahlt, die Folgen können aber auch jederzeit auf RTL+ gestreamt werden.

Quellen: promiflash.de , tvdigital.de