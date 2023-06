Unten-ohne-Panne: Keanu Reeves rettete Kate Beckinsale – In der bunten und ereignisreichen Welt Hollywoods sind abseits all der Blockbuster schon die verrücktesten Dinge passiert. Vor einiger Zeit hätte diese Sektion fast ein weiteres Kapitel erhalten – in Form einer unangenehmen Unten-ohne-Panne.

Zugestoßen wäre diese beinahe der beliebten Schauspielerin Kate Beckinsale, bestens bekannt zum Beispiel aus der beliebten „Underworld“-Filmreihe. Vor Jahren wäre es nämlich fast zu einem äußerst peinlichen Ereignis gekommen, was Beckinsale nun via Instagram verriet und dies direkt auch mit einem Beweisfoto belegte. Dass es nicht zu diesem Unten-ohne-Debakel kam, hat sie keinem Geringeren als Hollywood-Liebling Keanu Reeves zu verdanken.

Helfende Hände von Keanu Reeves und Robert Sean Leonard

Die Situation ist schon ein paar Jahre her. Genauer gesagt 1993 während der Premiere des gemeinsamen Films „Viel Lärm um Nichts“ auf den Filmfestspielen in Cannes. Auf dem roten Teppich präsentierten sich Kate Beckinsale und Keanu Reeves. Beckinsale beschreibt die Szene in ihrem Instagram-Posts folgendermaßen: Zusammen mit Pauletta und Denzel Washington befand sie sich auf dem Weg zur Premiere.

Sie habe dabei einen Bodysuit getragen, bei dem sich die Knöpfe geöffnet hatten. Das sorgte dafür, dass ihr Kleid nach oben rollte. Sie wollte sich aber nicht vor der anwesenden Menge in den Schritt fassen, weshalb sie Keanu Reeves und Robert Sean Leonard in einem stillen Moment um Hilfe bat. Ohne zu zögern sollen beide Stars direkt geholfen haben. Auf dem Bild ist zu sehen, wie Beckinsale heimlich versucht, den vorderen Teil ihres Bodysuits festzuhalten.

Im Hintergrund sind ihre beiden Kollegen Keanu Reeves und Robert Sean Leonard zu sehen, die ihren Bodysuit von hinten fixieren. Eine ebenso witzige wie spannende Geschichte, die den meisten wohl nicht aufgefallen wäre. Sie zeigt aber einmal mehr, dass Keanu Reeves in allen Bereichen des Lebens ein wahrer Ehrenmann ist.

Quelle: film.tv