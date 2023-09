Universal Soldier uncut und in 4K: Die Kult-Action kehrt zurück auf die große Leinwand – Im Rahmen der monatlichen Kino-Event-Serie „Best of Cinema“ erlebt der Actionklassiker „Universal Soldier“ eine Renaissance. Am 7. November 2023 wird der Kultfilm in ausgewählten Kinos gezeigt, und zwar in einer noch nie dagewesenen 4K-Qualität. Jean-Claude van Damme und Dolph Lundgren, die zwei Action-Ikonen, schlüpfen wieder in ihre Rollen als Universal Soldiers.

Die aufeinandertreffenden Figuren dieser Schauspieler sind nicht nur eindrucksvolle Kampfmaschinen, sondern haben auch ungelöste Konflikte aus ihrer Vergangenheit. Regisseur Roland Emmerich, bekannt für sein Talent in spektakulären Blockbustern, hat mit „Universal Soldier“ einen zukunftsorientierten Film geschaffen. Die im Film vorgestellte Uncut-Version präsentiert das ursprüngliche Werk in einer neuen Dimension.

Eskalation der Universal Soldier ohne Rücksicht auf Verluste

In „Universal Soldier“ erwecken Wissenschaftler im Auftrag der US-Regierung verstorbene Soldaten durch Gentechnik zu neuem Leben. Diese neu erschaffenen Universal Soldiers sind emotionale Nullen und programmiert, um ohne Hemmungen zu töten. Ein perfektes Einsatzkommando für Krisensituationen also. Das wissenschaftliche Experiment in „Universal Soldier“ scheint zunächst ein voller Erfolg zu sein, bis unerwartet zwei dieser Soldaten, Luc Deveraux und Andrew Scott, ihr Gedächtnis zurückgewinnen.

Beide entdecken, dass sie eine offene, tödliche Rechnung aus ihrer Vergangenheit zu begleichen haben. Dies führt zu einer unaufhaltbaren Auseinandersetzung zwischen den beiden, in der Kollateralschäden vorprogrammiert sind. „Universal Soldier“ stammt ursprünglich aus dem Jahr 1992 und ist heute ein fester Bestandteil des Science-Fiction-Genres.

In einer noch nie gesehenen visuellen Qualität

Dieser Kultstatus wird durch die monatlichen „Best of Cinema“-Vorführungen noch verstärkt. Dabei schließen sich rund 300 Kinos zusammen und zeigen in Zusammenarbeit mit Studiocanal, Constantin Film und Capelight Pictures herausragende Werke der Filmgeschichte erneut auf der großen Leinwand. Ein neuer Trailer zu „Universal Soldier“ wurde ebenfalls zum Anlass dieses speziellen Releases veröffentlicht.

Das Highlight dieser Wiederaufführung ist zweifellos die technische Aufbereitung des Films. „Universal Soldier“ wird erstmals in einer 4K-Version präsentiert. Damit erhalten Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit, den Film in einer noch nie gesehenen visuellen Qualität zu erleben.