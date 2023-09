Universal Soldier: Day Of Reckoning

Universal Soldier: Day Of Reckoning: Ikonische Action nun uncut im Streaming-Abo – Wenn die Rede von ikonischen Actionfilmen der 2010er ist, kommt man um „Universal Soldier: Day Of Reckoning“ kaum herum. Ein Film, der seine Fangemeinde fand und sich einen festen Platz in der Kultur des Action-Kinos sicherte. Die Handlung dreht sich um John, gespielt von Scott Adkins, der einen Rachefeldzug gegen Luc Deveraux, dargestellt von Jean-Claude Van Damme, antritt.

Deveraux ist der Anführer einer Armee von Universal Soldiers. Diese sind gentechnisch veränderte Krieger, die als ultimative Waffen in verschiedenen Kriegen und Konflikten eingesetzt werden. Doch die interessante Note dieses Films ist nicht nur die Action selbst, sondern auch die ethischen Fragen, die er aufwirft. Wie viel Menschlichkeit bleibt zum Beispiel in einem Universal Soldier?

Auch technisch einiges zu bieten

In Sachen Technik lässt „Universal Soldier: Day Of Reckoning“ kaum Wünsche offen. Die Spezialeffekte und CGI-Elemente sind bemerkenswert gut umgesetzt. Zudem hat der Film eine ganz eigene visuelle Ästhetik, die ihn von anderen Filmen des Genres abhebt. In vielen Szenen wird das Publikum durch eine bewusste Farbgebung und gezielte Kamerawinkel emotional auf eine Achterbahnfahrt geschickt.

Für alle, die „Universal Soldier: Day Of Reckoning“ in seiner vollen Länge und ohne Kürzungen erleben möchten, gibt es gute Nachrichten. Denn der Actioner ist ab sofort im Streaming-Abo von Paramount+ verfügbar. Damit bietet sich die Gelegenheit, dieses Stück Action-Geschichte in seiner ungekürzten Fassung zu genießen.