„Unhinged - Außer Kontrolle“ – Film-Kritik – Freunde des Action-Kinos … bitte anschnallen! Mit diesem Action-Thriller kommt nun eines der Film-Highlights des Jahres ins Heimkino. Und der Titelzusatz „Außer Kontrolle“ ist hier Programm. Denn Hollywood-Granate Russell Crowe liefert hier eine seiner besten Performances der letzten Jahre ab.

Darum geht es in diesem explosiven Streifen: Der normale Wahnsinn auf Amerikas Straßen: endlose Staus und gestresste Fahrer. Im Radio überschlagen sich die Nachrichten von zunehmender Gewalt am Steuer, auf YouTube kursieren Horrorvideos von brutalen Unfällen, verursacht durch aggressive Autofahrer. Eskalation steht an der Tagesordnung.

Tom Cooper ist auch so ein Mann, dessen starren, hasserfüllten Blick man lieber nicht im Rückspiegel spüren möchte. Die junge Mutter Rachel muss diese Lektion leider schmerzlich am eigenen Leib erfahren. Ein falsches Hupen genügt, um den Mann in Rage zu versetzen – von null auf 180 in Sekunden. Er ist absolut unberechenbar und hat scheinbar nichts zu verlieren.

Blindwütig jagt der Fremde die junge Frau mit seinem Pick-up durch die Stadt. Um ihr den schlimmsten Tag ihres Lebens zu bescheren, geht er bis zum Äußersten und hinterlässt eine Spur der Verwüstung. Ja, was für ein Plot. Quasi „Falling Down – Ein ganz normaler Tag“ in modern und im Auto. Das keinen Deut schlechter als der geniale Kult-Klassiker.

Das liegt nicht nur an der spektakulär spannenden Inszenierung, sondern auch an Russel Crowe, der hier wunderbar bösartig hemmungslos eskaliert. Damit zeigt Crowe auch, dass seine Zeit noch lange nicht vorbei ist. Für die Rolle hat er sich extra einige Pfunde angefuttert und präsentiert sich als eine menschliche Naturkatastrophe, die hier mit einer unglaublichen Wucht über alles und jeden hinwegrollt. Grandios, wunderbar kurzweilig und megafesselnd.

In „Unhinged“ werden dabei brillant Thriller-Elemente mit ausufernder Action kombiniert, was in einem wahrhaft bitterbösen Psychotrip endet – mit einem Unterhaltungswert von 100 Prozent. „Unhinged - Außer Kontrolle“ ist ohne Frage eines der Film-Highlights des Jahres 2020 und dürfte jedem Genre- und Crowe-Fan ein breites Grinsen der Zufriedenheit ins Gesicht schnitzen.

Also, steigt mit Tom Cooper ins Auto und erlebt, was passiert, wenn er seine Eskalation mit den Worten beginnt: „Sie werden es erleben, wie es ist, einen richtig schlechten Tag zu haben, Lady.“

Unhinged - Außer Kontrolle (LEONINE) – VÖ: 27. Nov. 20