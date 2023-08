Ungeschnittene Rückkehr im Heimkino: Knallharter Streifen mit Bruce Willis ist zurück – Ein echtes Highlight, auf das Actionfans bislang in hochauflösender Form verzichten mussten: Sowohl „The Expendables“ als auch „The Expendables 3: A Man's Job“ gibt es zwar bereits in 4K sehen. Doch „The Expendables 2: Back For War“ mussten die Fans lange missen. Damit ist nun Schluss – auch dieser Actionkracher, in dem neben einer ganzen Riege von Heroen auch Bruce Willis in Bestform zu sehen ist, kehrt in gestochen scharfer Bildqualität in die Heimkinos zurück.

Wie „Filmstars“ berichtet, fanden nicht alle Fans Gefallen am ersten Teil der Reihe, der ihnen insgesamt wohl zu langsam war – während die Action in Teil drei insgesamt ihnen wohl etwas zu brav ausfiel. Doch dem Portal zufolge sehen wohl viele Jünger der Reihe den zweiten Teil „The Expendables 2: Back For War“ als den besten an. Doch genau hier liegt der Action-Hund begraben: Ausgerechnet dieser Streifen musste bislang ohne 4K-Edition auskommen.

Damit ist es vorbei:

In dieser Woche wurde „The Expendables 2: Back For War“ mit FSK-18-Freigabe hochauflösend veröffentlicht. Dabei erscheint der Streifen vollkommen ungeschnitten. Auch auf DVD und Standard-Blu-Ray gibt es nun eine Neuauflage. Somit könnt ihr eure Sammlung komplettieren, bevor aller Voraussicht nach am 21. September 2023 „The Expendables 4“ in die Kinos stürmt. Doch bis dahin erst einmal etwas zur Handlung von „The Expendables 2“:

Der undurchsichtige Mr. Church (Bruce Willis) hat einen neuen Auftrag für die Söldnertruppe The Expendables. Etwas, das Barney Ross (Sylvester Stallone), Lee Christmas (Jason Statham), Yin Yang (Jet Li), Gunner Jensen (Dolph Lundgren), Toll Road (Randy Couture), Hale Caesar (Terry Crews), Billy the Kid (Liam Hemsworth) und Maggie (Yu Nan) höchst erfreut. Denn der Job klingt nach schnellem Geld auf einfache Weise.

Doch wir hätten keinen Film, wenn es so bliebe:

Die Mission gerät aus den Fugen, die Ereignisse überschlagen sich – und einer aus der verschworenen Söldnergemeinschaft bleibt auf der Strecke. Mord. Nun heißt es Rache für die Expendables – doch sie haben keine Vorstellung, mit wem sie sich wirklich angelegt haben … Als wäre die Liste an Action-Heroen aus der Hochphase des Krawallkinos nicht schon lange genug, erleben wir in „The Expendables 2: Back For War“ von „Con Air“-Regisseur Simon West etliche Gastauftritte weiterer Hochkarätiger des Genres.

Kampfsport-Veteran Scott Adkins, den wir zuletzt auch in „John Wick 4“ erleben durften, gibt ebenso sein Stelldichein wie die beiden Legenden Jean-Claude Van Damme und Chuck Norris. Wer auf knallharte und doch flotte Action mit jeder Menge schräger Einzeiler steht, und Bruce Willis seit seinem tragischen Rückzug ins Privatleben aufgrund einer schweren Demenz noch einmal in Höchstform erleben möchte, erhält hier laut „Filmstarts“ einen Brecher, der gleich mehrere Action-Fangruppen zwischen packenden Nahkämpfen und reiner Verwüstung zufriedenstellen dürfte.

Dieser Empfehlung können wir uns nur ausdrücklich anschließen.

Quelle: filmstarts.de