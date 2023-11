Ungekürzt als Director's Cut: Ultra-brutaler Horror-Schocker erscheint fürs Heimkino – Der unter anderen von Quentin Tarantino produzierte Film, der als einer der Pioniere des Torture-Porn-Subgenres gilt, findet nun seinen Weg in ungekürzter Form in die Heimkinos. Die Rede ist von der Veröffentlichung des Director's Cut von „Hostel“, einer der brutalsten Streifen des Torture-Porn-Kinos.

Mit dem rücksichtslosen Umgang von Regisseur Eli Roth mit Gore und psychologischem Horror hat der Film die Messlatte höher gelegt. Zudem gehört „Hostel“ zu den Werken, die das Subgenre des „Folterpornos“ in den Mainstream brachten. Die Originalversion von „Hostel“ war nicht verwunderlich aufgrund ihrer expliziten Darstellungen in Deutschland nur schwer zu bekommen war. Am 14. Dezember 2023 erscheint nun aber die Blu-ray, die sowohl den Unrated Director's Cut als auch den Extended Cut umfasst.

Der berühmt-berüchtigte Horror-Schocker

Die früheren, streng limitierten Sammlereditionen von Nameless Media waren schnell vergriffen, daher bietet die jetzige Uncut-Veröffentlichung allen Fans die Chance, „Hostel“ zu einem erschwinglicheren Preis zu erwerben. Regisseur Eli Roth, der bereits mit „Cabin Fever“ für Furore sorgte, hat in Zusammenarbeit mit Quentin Tarantino 2005 einen Film erschaffen, der nicht nur finanziell erfolgreich war, sondern auch eine intensive Debatte innerhalb der Horror-Community entfachte.

„Hostel“ ist bekannt für seine drastischen Darstellungen und die schonungslose Behandlung seiner Charaktere, die durch eine Reise voller Grauen geführt werden. Der Film hat eine deutliche Sprache, nicht nur in seinem narrativen Ansatz, sondern auch in der Darstellung von Gewalt. Bekannt für seinen einzigartigen Ansatz beim Erschaffen von nervenaufreibenden Szenarien, hat Eli Roth mit „Hostel“ definitiv neue Maßstäbe gesetzt.

Inspiriert auch durch Erfahrungsberichten echter Backpacker

Inspiriert durch ein beängstigendes Online-Angebot, das ihm ein Freund zeigte, entschied sich Roth, die dunklen Seiten des Tourismus zu erkunden. Tatsächlich ging die Inspiration so weit, dass einige Szenen des Films direkt aus Erfahrungsberichten echter Backpacker stammen. Die Produktion des Films lief erstaunlich reibungslos, was zum Teil auch den geringen Kosten für den Dreh in Tschechien geschuldet war.

Mit einem Budget von nur etwas mehr als 4 Millionen US-Dollar gelang es dem Team, einen Film zu schaffen, der an den Kassen einschlug und sogar eine riesige Fangemeinde generierte.