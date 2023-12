Unfall am Filmset

Unfall am Filmset: "Expendables"-Star überlebte nur knapp – Mit Blick auf den Action-Bombast, den uns die "Expendables"-Reihe seit inzwischen vier Filmen serviert, ist es wohl kein Wunder, dass es bei den Dreharbeiten auch zu diversen Unfällen gekommen ist. Einer davon wäre im Zuge der Produktion des dritten Teils ausgerechnet für den Hauptdarsteller Jason Statham beinahe tödlich gewesen.

Der Unfall ereignete sich bei den Dreharbeiten zu einer der Actionsequenzen im ersten Akt. Während eines Einsatzes in Somalia sind die Expendables gezwungen, mit einem Pritschenwagen zu fliehen, der von Jason Stathams Figur Lee Christmas gesteuert wird, und knapp am Rand einer Kaimauer in einer Hafenanlage zum Stehen gebracht werden sollte.

Statham fuhr das Fahrzeug dabei selbst und wurde nicht von einem Stuntfahrer vertreten. Das mag ungewöhnlich erscheinen, allerdings hat der Action-Star im Laufe seiner Karriere bereits umfangreiche Erfahrungen hinter dem Steuer gesammelt und immer wieder sein Können als Stuntfahrer bewiesen.

Bei einem der Durchläufe für den Stunt versagten allerdings die Bremsen des Lastwagens, und er stürzte mit Statham im Inneren in das Hafenbecken.

Fast wie in einer Filmszene konnte der 56-Jährige den sinkenden Wagen zunächst nicht so einfach verlassen, da sein Pistolenhalfter am Sicherheitsgurt hängen blieb, glücklicherweise gelang es ihm dann aber doch noch rechtzeitig, sich zu befreien.

Ein Behind-the-Scenes-Video zeigt, wie der LKW über die Kante kippt, während die Crew versucht, ihren Star zu retten. In dem Clip erinnert sich Terry Crews an den Schock und dass er seinerzeit dachte: "Ich habe gerade einen Menschen sterben sehen." Der Schrecken war jedoch nur von kurzer Dauer, da Statham zur Erleichterung der gesamten Crew kurz darauf wie ein echter Action-Held ohne ernsthafte Verletzungen aus dem Wasser auftauchte.

Noch beeindruckender ist, dass Statham trotz des Beinahe-Unfalls, der sich gerade ereignet hatte, in trockene Kleidung schlüpfte und bereit war, weiterzumachen.

Nun kam dem Schauspieler bei alledem wohl der Umstand zugute, dass er sich vor seiner Hollywood-Karriere als professioneller Taucher mit olympischen Ambitionen verdingt hat. 1985 trat er in die British National Diving School ein und vertrat das Land bei internationalen Wettkämpfen – unter anderem bei den Commonwealth Games 1990 in Neuseeland. Obwohl er an den olympischen Ausscheidungen für die Sommerspiele 1988 und 1992 teilnahm, schaffte Statham es jedoch nie auf die höchste Ebene der Tauchwettbewerbe.

Bei all den Unfällen, die während der Dreharbeiten zu den intensiven Actionsequenzen hätten passieren können, lässt sich von daher konstatieren, dass dieser ausgerechnet dem Darsteller passiert ist, der über die besten Fähigkeiten verfügt, einen solchen Vorfall zu überleben.

