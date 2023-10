„Unfair“: Zuschauer kritisieren neue „The Voice“-Regel – Die aktuelle Staffel von „The Voice of Germany“ hat nicht nur gleich fünf neue Juroren im Gepäck, sondern auch einige Änderungen des Regelwerkes, welche das Format aus Sicht des Senders „intensiver denn je“ gestalten sollen. Allerdings kommt insbesondere der neue „Block“ bei Fans der Sendung nicht besonders gut an.

Dieser erlaubt es den Juroren der Show, im Zuge ihrer Entscheidung, sich für ein Talent umzudrehen, einen ihrer Kollegen zu blockieren, so dass dieser sich nicht mehr als Coach um den Kandidaten bemühen kann. Wie eine Sprecherin von ProSieben und Sat.1 gegenüber „Bunte.de“ verriet, hat dabei jeder Coach während der „Blind Auditions“ maximal drei Blocks zur Verfügung.

Diese Regel, die wie von den Verantwortlichen sicherlich erhofft, bereits für einigen Zündstoff unter den Juroren sorgte, ist aus anderen Ländern, in denen „The Voice“ ebenfalls läuft, bereits bekannt.

Hierzulande traf es bislang vor allem Ronan Keating, der einst ein Mitglied der irischen Boyband „Boyzone“ war.

Dieser musste mehrfach hilflos mit ansehen, wie Talente, für die er sich umgedreht hatte, in andere Teams gingen – und das, obwohl sicherlich so manches davon gerne Keating als Coach gehabt hätte. Von daher ist die neue Regel auch aus Sicht der Talente zuweilen äußerst unglücklich.

Dieser Umstand sorgt bei den Zuschauern inzwischen für großen Unmut, dem in den sozialen Medien entsprechend Luft gemacht wird. So fordert eine empörte Zuschauerin auf Instagram etwa: „Es wird Zeit, dass sich Teilnehmer mal darüber beschweren, dass sie nicht zum gewünschten Coach gehen können, wenn er geblockt wurde. Schafft das Blocken in der nächsten Staffel wieder ab!!!“

Viele User pflichten ihr bei, bezeichnen die neue Regel ebenfalls als „unfair“ und „unnötig“.

Ein weiterer schreibt: „Ich mag das Blocken überhaupt nicht, finde es albern und verstehe den Sinn dahinter auch nicht! Es schränkt die Kandidaten in ihrer Wahl des Coaches ein und meiner Meinung nach sollte jeder Kandidat entscheiden dürfen und können, zu welchem er gehen möchte! Bitte in der nächsten Staffel wieder Chancengleichheit für die Kandidaten und Coaches!“

Ob die Kritik bei ProSieben und Sat.1 Gehör finden wird, werden wir wohl erst in der nächsten Staffel erfahren, wäre es doch nicht das erste Mal, dass eine neue Regel nur eine Saison Laufzeit hat. So wurde etwa 2016 eingeführt, dass sich die Stühle der Juroren im Falle eines Ausscheidens der Teilnehmer nicht mehr nach der Darbietung zur Bühne drehen. Das Publikum empfand dies jedoch als „respektlos“ gegenüber den Künstlern, die Macher lenkten ein.

Quelle: focus.de