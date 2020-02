Autor: Bernhard Trecksel

Und täglich grüßt das Murmeltier: Bill Murray im witzigen Werbe-Spot – „Und täglich grüßt das Murmeltier“ ist nicht ohne Grund ein absoluter Kultfilm. Die Geschichte um einen notorisch mies gelaunten Wettermann, dem das Leben eine Lektion erteilt, indem es ihn immer und immer wieder denselben Tag erleben lässt, ist ein Meisterwerk. Nun, knapp 30 Jahre später, kehrt Hollywood-Titan Bill Murray in seiner Rolle als Phil Connors zurück: Für einen Superbowl-Werbespot von Jeep, der wirklich toll gelungen ist.

Wer „Und täglich grüßt das Murmeltier“ gesehen hat, der weiß sofort, was Sache ist: Der Radiowecker springt gnadenlos um 6.00 Uhr an und einmal mehr erwacht „Phil Connors“ am Morgen des 2. Februar am „Murmeltiertag“ in seinem Hotelzimmer, während Sonny & Cher „I Got You Babe“ trällern. Auch der fistelnde ehemalige „Schulfreund“ Ned Ryerson aus dem Kultstreifen feiert in dem Spot einen neuen, alten Auftritt.

Wie im Film versucht Phil, so gut er kann dem Alptraum in dem Kuhkaff zu entkommen – nur dass der Spot hier abweicht und Phil zur Realisierung seines Fluchtplans in einen brandneuen Jeep Gladiator springt. Die unmissverständliche Botschaft des Werbeclips: „Mit diesem Wagen gleicht kein Tag dem anderen.“ So erlebt Phil mit dem Offroader und seinem Nager-Kumpel eben unendlich viele, unterhaltsame Tage …

Ein liebevoll in die Tat umgesetzter Spot, den sich kein Fan des Filmklassikers „Und täglich grüßt das Murmeltier“ entgehen lassen sollte.