Uncut und FSK 18: Brutaler Slasher-Film nun bei Amazon Prime Video – Er gehört zu den brutalsten Streifen aus dem letzten Jahr und zusätzlich zu den Genre-Highlights 2022. Ein Film, der darüber hinaus für Schlagzeilen sorgte, nachdem sich einige Zuschauerinnen und Zuschauer aufgrund der Brutalität übergeben mussten und sogar in Ohnmacht fielen, um anschließend aus dem Kino getragen zu werden.

Die Rede ist vom Slasher-Massaker „Terrifier 2“, dem Leinwand-Comeback des kultverdächtigen Horror-Clowns mit dem Namen Art The Clown. Fans des Films, aber auch Freunde des brettharten Slasher-Genres, dürfen sich nun die Hände reiben. Denn „Terrifier 2“ gibt es ab sofort beim Streaming-Dienst Amazon Prime Video – und zwar in der komplett ungekürzten Filmfassung.

Art The Clown auf blutiger Opferjagd

Genrefans wird die Brutalität des Horror-Schockers nicht so sehr erschrecken, aber sie dürften stattdessen ein herrlich blutiges Schlachtfest feiern. Übrigens steht ebenfalls der Vorgänger „Terrifier“ ab sofort bei Prime Video zur Verfügung. Eine gute Gelegenheit also, sich einen langen Slasher-Abend mit Art The Clown zu machen.

Für den zweiten Teil zeichnet abermals Regisseur und Autor Damien Leone verantwortlich. Nachdem Art bekanntlich das Zeitliche segnete, wird der irre Killer in „Terrifier 2“ durch eine höhere Macht wieder zum Leben erweckt. Dabei ist für ihn der Weg frei, im eigentlich so verträumten Städtchen von Miles County sein Unwesen zu treiben und die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen. Schließlich steht ja auch Halloween wieder vor der Tür.

Blutig-spaßiger und überaus goriger Slasher

Für einen guten Killer in einem Slasher ist das mit eine der besten Zeiten, auf Opferjagd zu gehen. Klar, das ist nicht der innovativste Plot. Aber Clowns verbreiten in diesem Genre ohnehin schon an und für sich genug Angst und Schrecken. Trotz des Indie-Charakters und des im Verhältnis zur Genrekonkurrenz geringeren Budgets, bekommt ihr hier einen blutig-spaßigen und überaus gorigen Slasher vorgesetzt.

