Uncut-Neuauflage: Horror-Kult zurück im Heimkino – Wes Craven, der berühmte Filmemacher hinter unter anderem „Scream“ und „Nightmare On Elm Street“, hat nicht nur als Regisseur, sondern auch als Produzent Kultwerke geschaffen. Einer dieser genreprägenden Klassiker kehrt nun in der Uncut-Version zurück ins Heimkino. Die Rede ist von „Wishmaster“ aus dem Jahr 1997, den Robert Kurtzman inszenierte und Wes Craven produzierte.

„Wishmaster“ hat bereits damals bei Fans von düsteren Horror-Erzählungen und detailverliebten Effekten für Aufsehen gesorgt. Trotz seiner Popularität hatte der Film in Deutschland Schwierigkeiten mit der FSK und wurde ursprünglich indiziert. Nach einer neuen Prüfung im Jahr 2016 wurde der Film jedoch für Jugendliche ab 16 Jahren freigegeben. Jetzt erhält der Film eine weitere Veröffentlichung in der Uncut-Fassung, diesmal als Standard-Blu-ray, die seit dem 28. September 2023 überall erhältlich ist.

Horror-Klassiker besetzt mit zahlreichen Horror-Ikonen

„Wishmaster“ beginnt mit einer Statuette des persischen Gottes Ahura Mazda. Als das Artefakt zerbricht, wird ein Dschinn (gespielt von Andrew Divoff) freigesetzt, der seit Jahrhunderten gefangen ist und die Chance nutzt, um Seelen zu sammeln. Regisseur Robert Kurtzman, der auch als Maskenbildner für „From Dusk Till Dawn“ und „The Faculty“ bekannt ist, hat es geschafft, den Film visuell beeindruckend zu gestalten.

Greg Nicotero, eine Legende im Bereich der Spezialeffekte, war ebenfalls an dem Projekt beteiligt. Neben den effektvollen Bildern besticht „Wishmaster“ durch seine hochkarätige Besetzung. So sind Horror-Ikonen wie Robert „Freddy Krueger“ Englund, Ted Raimi und Tony Todd, die man aus Filmen wie „Candyman“ und „Final Destination“ kennt, sowie Kane Hodder, der in der Rolle von Jason Voorhees in der "Freitag der 13."-Reihe zu sehen war, mit von der Partie.

Quelle: filmstarts.de