Uncut im Heimkino: Gerard Butlers legendärer Rache-Thriller – Hollywood-Star und Fan-Liebling Gerard Butler hat uns alle mit etlichen Filmhits beglückt. Diese reichen von lustig bis actionreich hin zu so epischen Streifen wie „300“. Doch einer seiner Filme hat bis heute Fans ganz besonders begeistert. Und das ist zugleich der brutalste Streifen, den Butler je gemacht hat.

Die Rede ist von „Gesetz der Rache“, diesem mitreißenden und auch wilden Rache-Thriller gespickt mit knallharter Selbstjustiz. Er gilt neben seinen Mega-Blockbustern als einer seiner besten Filme. Und dieser feiert nun sein Heimkino-Comeback als Director's Cut in 4K und das komplett ungeschnitten. Die Gelegenheit, sich „Gesetz der Rache“ in seiner vollen Blüte nach Hause zu holen.

Clyde Shelton sieht Rot

Schließlich ist die fesselnde und emotionale Story rund um den gutbürgerlichen Clyde Shelton grandios inszeniert worden. Alles beginnt mit einem Einbruch in das Haus der Sheltons, bei dem Clydes Familie vor seinen Augen ermordet wird. Er kann nicht eingreifen und kann nur tatenlos zuschauen. Als der Staatsanwalt Nick Rice nach der Verhaftung der Mörder seiner Liebsten einen Deal mit einem der Täter aushandelt, der ihn schnurstracks wieder auf freuen Fuß setzt, platzt Shelton die Hutschnur.

Doch erst zehn Jahre später setzt der verbitterte Mann seinen Masterplan in die Tat um. Und plötzlich wird der Mörder seiner Familie tot aufgefunden. Daraufhin bekennt sich Clyde Shelton des Mordes an ihm für schuldig. Doch nun beginnt erst ein tödliches Spiel. In „Gesetz der Rache“ zeigt Gerard Butler meisterlich, dass er auch perfide und gewitzt kann, in seiner eindrucksvollen Rolle als gebrochener Clyde Shelton.

Auch das Duell mit Jamie Foxx, der den Staatsanwalt spielt, treibt den Streifen effektiv voran. „Gesetz der Rache“ gehört einfach zu den besten und packensten Rache-Thrillern unserer Zeit. Für Genre-Fans dürfte der ungeschnittene Director's Cut also überaus reizvoll sein, um sich diesen Butler-Hit ins Heimkino zu holen.

Quelle: filmstarts.de