Uncut im Heimkino: Berühmt-berüchtigtes Splatter-Feuerwerk – Genre-Fans haben sicherlich schon so einiges an blutrünstigen und exorbitant brutalen Streifen gesehen. Zuletzt sorgten hier Brutalo-Filme wie „The Sadness“, „Project Wolf Hunting“ oder „Terrifier 2“ für Aufsehen. Ein Film, der mittlerweile 13 Jahre in der Vergangenheit liegt, gilt jedoch bis heute als einer der brutalsten und härtesten Streifen der letzten Dekaden.

Es ist der Slasher „Dream Home“ aus dem Jahre 2010, der nun eine Uncut-Neuauflage fürs Heimkino erhält. Derzeit gibt es einige Veröffentlichungen des berühmt-berüchtigten Splatter-Feuerwerks zwar zu erwerben, doch man muss schon genauer hinsehen. Denn viele der Editionen, die mit dem roten FSK-18-Siegel versehen wurden, sind stark gekürzt. Sprich: Vielen der erhältlichen Versionen fehlen ganze vier Minuten.

Die Uncut-Version des Brutalo-Slashers

Gut also, dass am 1. August 2023 eine streng limitierte Uncut-Edition von „Dream Home“ im Mediabook erscheinen wird, ihr somit den Brutalo-Slasher mit all seinen fiesen Szenen komplett ungeschnitten schauen könnt. Das Mediabook enthält diese Uncut-Version von „Dream House“ sowohl auf DVD als auch auf Blu-ray. Zudem birgt die Edition einiges an Extras wie entfernte Szenen. Das einzige Manko: Dieses Mediabook ist auf nur 500 Stück limitiert.

Zudem ist das limitierte Mediabook mit seinem Preis von rund 60 Euro wohl nur etwas für die Hardcore-Fans. Es stehen aber als Alternative auch preisgünstige Uncut-Editionen zur Verfügung. Achtet dabei aber unbedingt darauf, dass es sich hierbei wirklich um die ungeschnittene Version handelt.

Das ist „Dream Home“

Da wir hier nichts spoilern wollen für alle, die „Dream Home“ nicht kennen, aber nun auf den Geschmack gekommen sind, hier eine Übersicht des Plots dieses wirklich überaus blutigen und brutalen Slashers: Im Mittelpunkt steht die junge Cheng Li-sheung. Die will sich ihren großen Traum einer ersten eigenen Wohnung erfüllen. Alles sieht bestens aus, dass ihr Traum im Zentrum der Metropole Hongkong in Erfüllung geht.

Doch kurz vor dem vermeintlichen Deal platzt der sicher geglaubte Kaufvertrag. Cheng Li-sheung ist geschockt und fasst einen rabiaten Entschluss: Wenn sie die Wohnung nicht auf diesem Wege bekommt, muss sie wohl zu anderen Mitteln greifen – Methoden purer Gewalt.

