Uncharted: Erster Trailer zur Game-Verfilmung – Es verwunderte wenig, dass ein Spieleklassiker wie „Uncharted“ für die große Leinwand verfilmt werden würde. Schließlich hat das Action-Adventure die Gaming-Welt auf der PlayStation geprägt wie nur wenige andere. Allerdings brauchte es über zehn Jahre und ganze sieben Regisseur-Wechsel, bis die Videospielverfilmung final realisiert werden konnte.

Aber wie sagt man so schön: Was lange währt, wird endlich gut. Und so gibt es jetzt endlich den ersten Trailer zum „Uncharted“-Film mit „Spider-Man“-Darsteller Tom Holland, der die ikonische Hauptfigur Nathan Drake verkörpern wird. Die filmische „Uncharted“-Adaption von Regisseur Ruben Fleischer („Venom“) wird die Geschichte des jungen Nathan Drake erzählen.

Spannendes Schatzjäger-Abenteuer

So zeigt der Streifen Nathans allererstes Schatzjäger-Abenteuer. Doch der junge Abenteurer ist nicht alleine, hat er mit dem scharfzüngigen Victor „Sully“ Sullivan doch einen Partner an der Seite. Ihre Reise führt das Duo quer über den ganzen Globus. Sie sind nämlich auf der Suche nach dem „größten Schatz, der je gefunden wurde“.

Und da man schon mal auf Tour ist, verfolgen die beiden obendrein noch die Spur von Nathans lange verschollenem Bruder. Nach Sichtung des Trailers birgt „Uncharted“ definitiv das Potenzial, ein großes Kino-Abenteuer zu werden – mit reichlich Action und bildgewaltigen Szenen.

Starbesetzter Blockbuster

Darüber hinaus gibt es reichlich Details, die Fans aus dem Spiel erkennen werden. Stark ist zudem der Cast, denn neben Tom Holland wird auch Mark Wahlberg als Sully reichlich Screentime bekommen. Außerdem sind mit von der Partie: Sophia Ali, Tati Gabrielle und Antonio Banderas.

„Uncharted“ wird ab dem 18. Februar 2022 hierzulande in den Kinos zu sehen sein.