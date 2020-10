Uncharted: Erster offizielle Einblicke zur Game-Verfilmung – „Uncharted“ hat die Gaming-Welt auf der PlayStation geprägt. Kein Wunder, dass sich die Filmwelt die epische Story hergenommen hat, um den Spieleklassiker auf die große Leinwand zu bringen. Nun gibt es auch endlich neue News zum „Uncharted“-Film und die haben es in sich. Denn es gibt die ersten Bilder zum Film mit dem Schauspieler, der die ikonische Hauptfigur Nathan Drake verkörpern wird: „Spider-Man“-Darsteller Tom Holland.

Die Wahl von Regisseur Ruben Fleischer, Holland die Hauptrolle zu geben, verwundert indes nicht, ist er doch quasi Sonys Allzweckwaffe und schafft es prächtig, den „Uncharted“-Helden von Entwickler Naughty Dog zu repräsentieren. Gerade für Fans ist es schön, anhand der ersten Bilder zu sehen, dass die Videospielverfilmung nun Wirklichkeit wird.

Lange war unklar, ob es der Streifen nach zahlreichen Regiewechseln und Produktionsproblemen wirklich inszeniert werden würde. Mit den Gerüchten und Unklarheiten ist nun Schluss, da die Bilder auf den Twitter-Kanälen von Tom Holland, Naughty Dog und dem offiziellen Filmkanal Fakten geschaffen haben.

It’s nice to meet you, I’m Nate. #uncharted pic.twitter.com/v79Mvy26iH

Interessant ist auch die Besetzung der anderen Rollen: Wie etwa Nathans Mentor Victor, der von Mark Wahlberg dargestellt wird. Auch Antonio Banderas, Sophia Ali und Tati Gabrielle gehören zum Cast. Die Verfilmung von „Uncharted“ bedient sich dabei der Origin-Story des sichtlich noch jungen Schatzsuchers. Auch wenn dazu noch nichts Erwähnenswertes bekannt ist.

Wir freuen uns, hoffentlich bald den ersten Trailer zu sehen. Da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Aktuell ist der Kinostart von „Uncharted“ für den 15. Juli 2021 geplant.

The adventure begins. “Meet the shadowy future without fear and conquer the unknown.” - Ferdinand Magellan pic.twitter.com/EKonOZax3K