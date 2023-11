Unbekannten Sequels: Einer der besten Anti-Kriegsfilme hat drei Fortsetzungen – Die Filmwelt hat immer wieder die eine oder andere Überraschung parat. Und manchmal sind es gerade die weniger beachteten Werke, die überraschen, mit Fakten die nur wenige kennen. So verhält es sich auch mit Sam Mendes „Jarhead – Willkommen im Dreck“, einem hochgelobten Anti-Kriegsfilm, der trotz positiver Resonanz eher im Schatten des Erfolgs anderer Mendes-Werke wie „1917“ steht.

Interessanterweise hat eben genau „Jarhead“ nicht nur eine, sondern gleich drei Fortsetzungen, die weitestgehend unbekannt sind. Im Jahr 2005 inszenierte Sam Mendes „Jarhead – Willkommen im Dreck“, ein Werk, das sich durch seine einzigartige Herangehensweise an das Kriegsfilmgenre auszeichnet. Der Film, mit Jake Gyllenhaal und Jamie Foxx in den Hauptrollen, fokussiert sich auf die Erfahrungen der US-Marines während des Golfkriegs.

Drei direkte Fortsetzungen zu „Jarhead“

Diese Soldaten kämpfen nicht nur gegen die Bedrohungen des Krieges, sondern auch gegen die drückende Langeweile und das zermürbende Warten in der Wüstensonne. Trotz lobender Kritiken war „Jarhead“ jedoch kein herausragender Erfolg an den Kinokassen. Was viele diesbezüglich nicht wissen: Es gibt drei direkte Fortsetzungen zu „Jarhead“, nämlich „Jarhead 2 – Zurück in die Hölle“, „Jarhead 3 – Die Belagerung“ und „Jarhead 4: Law Of Return“.

Diese Filme, hauptsächlich für den Heimkinomarkt produziert und erhältlich auf DVD sowie Blu-ray, sind in Bezug auf Besetzung und Stil deutlich anders als das Original. Die Fortsetzungen verzichten auf große Namen und bieten stattdessen eine Mischung aus Kriegspathos und reichlich Action. Interessant ist die Abweichung der Fortsetzungen vom ursprünglichen „Jarhead“.

Während Sam Mendes im Originalfilm bewusst auf spektakuläre Kriegsszenen verzichtet und sich auf die psychologischen Aspekte konzentriert, nehmen die Nachfolger einen gänzlich anderen Weg. Hier stehen Feuergefechte und actionreiche Szenarien im Vordergrund.

Quelle: filmstarts.de