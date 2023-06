Umstellung bei Netflix: Unschöne Änderung bald auch in Deutschland? – Auch wenn jede Menge kritische Stimmen die Maßnahmen seitens Netflix zum verbotenen Konto-Teilen monieren, scheint sich der Streaming-Gigant nicht von seinen Entscheidungen in dieser Hinsicht abbringen zu lassen. Die gehen mit gestiegenen Kosten für viele Zuschauer und Kunden einher, die man erst einmal verdauen musste – da hat das Unternehmen bereits die nächste unschöne Änderung in petto. Einmal mehr dürfte diese für viele Kunden noch einmal die Kosten erhöhen.

Wie „PC Games“ berichtet, hat Netflix diese Umstellung in mindestens einer anderen Region bereits vorgenommen, daher ist bereits bekannt, worauf sich auch deutsche Zuschauer mit recht hoher Wahrscheinlichkeit vorbereiten dürfen. Fest steht ebenso: Netflix stagniert, nachdem das Unternehmen jahrelang größer und größer wurde und etliche Erfolge verzeichnete. Der Streaming-Riese aus den USA muss sich zudem gegen mehr Konkurrenz wie Disney+, Amazon Prime oder Paramount+ durchsetzen.

Nicht, dass es denen besser ginge:

Auch diese Anbieter kämpfen auf dem mittlerweile übersättigten Markt in Zeiten von Rekordinflationen und durchpolitisierter Unterhaltung mit ihren Nutzerzahlen, müssen ganze Formate als Verlust abschreiben und sehen, wie sie ihre Einnahmen erhöhen können oder gar Eigenproduktionen aus finanziellen Gründen beenden. Nun der offenbar nächste geplante Schritt seitens Netflix zur Umsatzsteigerung – und es ist ein potentieller Plan, der vielen nicht schmecken dürfte:

Dem Bericht zufolge soll wohl das günstige Basis-Abo beendet werden, welches hierzulande mit 7,99 Euro pro Monat zu Buche schlägt, Nutzern einen Stream zugleich bei einer HD-Auflösung (720p) erlaubt. Vielen Streaming-Liebhabern genügen diese Werte. Lediglich das neue Basis-Abo inklusive Werbeeinblendungen ist günstiger – es wurde vor vergleichsweise kurzer Zeit eingeführt, erlaubt Zugriff zum ganzen Netflix-Angebot an Serien und Filmen und kostet lediglich 4,99 Euro im Monat.

Weitere Pakete des Anbieters:

Standard für 12,99 Euro sowie Premium für 17,99 Euro, die beide mit deutlich besserer Bildqualität daherkommen. Ein Land, in dem es genau die gleiche Staffelung an Paketen gab wie hierzulande: Kanada. Gab, so lautet das Stichwort – Netflix hat in dem Land das normale Basis-Abo in die Tonne geschickt. Nun gibt es laut „PC Games“ in Kanada für Neukunden nur noch Basis mit Werbung, Standard und Premium. Auch kündigte Netflix einen weiteren Schritt an:

So werde man auch für bestehende Kunden das Basis-Abo bald abschaffen. „PC Games“ rechnet nun damit, dass eine Abschaffung des Basis-Abos auch bei uns mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit erfolgen könnte. Wie man erläutert, dient Kanada demnach als Testgebiet für kommende Änderungen des Dienstes, die später dann auch in vielen anderen Regionen folgen. Alle, die Netflix sehen möchten, aber keinerlei Lust verspüren, Werbung zu schauen, müssten spätestens dann auf das 12,99-Euro-Abo wechseln.

Netflix-Kosten, die man aufgrund des verbotenen Account-Sharings dann mit niemandem erteilen kann.

Quelle: pcgames.de