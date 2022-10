Überraschender Auftritt sorgt für Tränen: Marty und Doc Brown bei Event wieder vereint – Es sind unvergessene Klassiker, welche sich auf ewig in die Annalen des Unterhaltungsfilms einschrieben und für viele Fans zementierten, dass es die besten Filme in den 80ern gab: Die „Zurück in die Zukunft“-Reihe mit Michael J. Fox und Christopher Lloyd ist unvergessen. Nun gab es auf der New Yorker Comic Con ein Wiedersehen mit den beiden, das manche Fans schier überwältigte.

Die Filmreihe mit den beiden Hauptcharakteren Marty McFly (Michael J. Fox, 61) und Dr. Emmett Brown (Christopher Lloyd, 83) ist nicht nur bei knallharten Fans unvergessen, sondern prägte die Popkultur entscheidend mit und muss heute in einem Atemzug mit Reihen wie „Indiana Jones“ oder dem Kultstreifen „E.T.“ genannt werden. Sie zeigt die verrückten Abenteuer, welche Marty und sein verrückter Erfinder-Mentor „Doc“ Brown bei ihren chaotischen Zeitreisen erlebten.

Auf drei Teile schaffte es „Zurück in die Zukunft“, alle genießen sie heute Kultstatus

In New York fand einmal mehr die alljährliche Comic Con statt. Doch nicht jeder Auftritt dort war von langer Hand bekannt – so wurden die Zuschauer überrumpelt, als Michael J. Fox und Christopher Lloyd überraschend die Bühne enterten. Die beiden Stars tauschten gemeinsam mit dem Publikum viele Erinnerungen an die Blütezeit der späten 80er und frühen 90er aus. Ihren Auftritt, bei dem beide sichtlich schwelgten, beendeten sie mit einer Umarmung – was viele im Publikum zu Tränen rührte.

1991 traten erste Anzeichen der Parkinson-Krankheit bei Michael J. Fox auf, wie „Tag 24“ erläutert. Auf der Bühne in New York wurde die Schwere des Leidens deutlich, Fox wirkte sichtlich gezeichnet, aber glücklich. 1998 machte der Schauspieler seine Erkrankung öffentlich. So war er danach nur noch in wenigen Filmen zu sehen, zuletzt im Science-Fiction- Streifen „See You Yesterday“, der 2019 veröffentlicht wurde. Der Schauspieler gründete eine Stiftung, die „Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research“, mit der er bis heute in der Wissenschaftspolitik aktiv ist.

Lloyd war auch nach der Kult-Trilogie in vielen Formaten aktiv, zuletzt 2021 in George Clooneys Drama „The Tender Bar“.

