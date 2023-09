Über 1 Milliarde US-Dollar: Die erfolgreichsten Filme aller Zeiten – Seit Filme in den Kinos dieser Welt gezeigt werden, kristallisieren sich immerzu wahre Film-Giganten heraus, die Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in die Lichtspielhäuser locken. Wahre Meisterwerke und bildgewaltige Unterhaltungsmaschinen, die allen möglichen Genres entstammen. Öffentlich wird der Erfolg dabei an den Einspielergebnissen der jeweiligen Kino-Hits gemessen.

Anhand eben dieser Einspielergebnisse aus allen Kinos weltweit zeigen wir euch die 30 erfolgreichsten Filme aller Zeiten – und was sie konkret in die Kassen gespült haben. Darunter auch Blockbuster aus dem Jahre 2023, die gar nicht lange brauchten, um gewaltige Summen einzuspielen, so wie die Videospielverfilmung „Der Super Mario Bros. Film“, die auf rund 1,21 Milliarden US-Dollar kommt.

Unter den erfolgreichsten Filmen aller Zeiten tummeln sich indes Superheldinnen und Superhelden, Animationsstars und legendäre Kult-Franchises wie „Star Wars“, „Harry Potter“, „Der Herr der Ringe“ oder auch „Avatar“, dessen neuester zweiter Teil „The Way of Water“ sich weit oben im Ranking platziert hat.

Aber genug der Worte, nachfolgend findet ihr die erfolgreichsten Filme aller Zeiten anhand ihrer Einspielergebnisse von je über 1 Milliarde US-Dollar:

Platz 32. Captain Marvel (2019) – rund 1,13 Milliarden US-Dollar

Platz 31. Spider-Man: Far From Home (2019) – rund 1,13 Milliarden US-Dollar

Platz 30. James Bond 007: Skyfall (2012) – rund 1,14 Milliarden US-Dollar

Platz 29. Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs (2003) – rund 1,15 Milliarden US-Dollar

Platz 28. Aquaman (2018) – rund 1,15 Milliarden US-Dollar

Platz 27. The First Avenger: Civil War (2016) – rund 1,16 Milliarden US-Dollar

Platz 26. Minions (2015) – rund 1,16 Milliarden US-Dollar

Platz 25. Der Super Mario Bros. Film (2023) – rund 1,21 Milliarden US-Dollar

Platz 24. Iron Man 3 (2013) – rund 1,22 Milliarden US-Dollar

Platz 23. Fast & Furious 8 (2017 )– rund 1,24 Milliarden US-Dollar

Platz 22. Die Unglaublichen 2 (2018) – rund 1,24 Milliarden US-Dollar

Platz 21. Die Schöne und das Biest (2017) – rund 1,27 Milliarden US-Dollar