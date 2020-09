U-235: Trailer zum neuen U-Boot-Thriller – Willkommen an Bord, werte U-Boot- und Filmfreunde! Es gibt neues Material für die nächste Tauchfahrt in eurem Wohnzimmer. Mit „U-235 – Abtauchen, um zu überleben“ wartet auf euch ein wahres Himmelfahrtskommando tief unter der Meeresoberfläche. Was euch in diesem spannungsgeladenen U-Boot-Thriller erwartet, könnt ihr euch nun im neuen Trailer ansehen.

In „U-235 – Abtauchen, um zu überleben“ werden während des Zweiten Weltkriegs Kommandant Stan und eine Gruppe von Widerstandskämpfern mit einer selbstmörderischen Mission beauftragt. Sie sollen, unter der Mithilfe eines gefangenen deutschen U-Boot Kommandanten, ein gestohlenes Nazi-U-Boot mit atomarem Uran aus dem von Belgien kontrollierten Kongo in die USA bringen.

Gejagt von Hitlers Armee, muss die bunt zusammengewürfelte Truppe die unerbittlichen deutschen Zerstörer überlisten und ausmanövrieren, die vor nichts Halt machen, um das U-Boot auf den Grund des Ozeans zu schicken … Mit „U-235“ vom belgischen Regisseur Sven Huybrechts wartet augenscheinlich ein guter Genrebeitrag für das Heimkino auf uns. Denn sowohl der Plot als auch der Trailer lassen jede Menge Spannung und Unterseeboot-Action erwarten.

Allzu lange dauert es auch nicht mehr, bis ihr auf Tauchfahrt mit U-235 gehen könnt. So erscheint der Streifen bereits am 8. Oktober digital und folgt am 22. Oktober auf DVD sowie Blu-ray.