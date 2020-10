Two and a Half Men

Two and a Half Men: Berta-Star Conchata Ferrell ist verstorben – Für Sitcom-Fans gibt es nur wenige Serien, die einen solchen Legendenstatus erreichen konnten wie „Two and a Half Men“, wo selbst die Nebenfiguren noch kultverdächtig waren. Eine der beliebtesten: Charlie Harpers Haushälterin Berta, gespielt von Conchata Ferrell, und ihre schlagfertige Art. Nun heißt es von Ferrell Abschied nehmen, die Darstellerin ist verstorben.

Im Sommer musste Conchata Ferrell wegen eines schweren Herzinfarkts ins Krankenhaus eingeliefert werden – dessen Nachwehen führten zu Komplikationen, denen Ferrell nun erlag. Wie das Magazin „Deadline“ berichtet, entschlief die Darstellerin friedlich im Beisein ihrer Familie in einem kalifornischen Krankenhaus. Sie war nach dem Sommer in ein Pflegeheim verlegt worden, wo sowohl Beatmung als auch Dialyse durchgeführt wurden.

Ferrell war demnach stets bei vollem Bewusstsein, konnte sich aber auf keine Weise mitteilen. Ihre Serienkollegen aus „Two and a Half Men“ nahmen Abschied und meldeten sich unter anderem in den sozialen Medien zu Wort. So schrieb der Darsteller von Alan Harper, Jon Cryer: „Sie war ein wunderbarer Mensch“, die schlagfertige und „ruppige“ Berta sei lediglich eine Figur gewesen, die Autoren erfunden hätten: „Chattys Wärme und Verletzlichkeit waren ihre wahren Stärken“, so Cryer.

Sie habe so vielen Menschen Freude bereitet – so weine Cryer um eine Frau, die er vermissen werde. Charlie Sheen, Hauptdarsteller der Serie in der Rolle des Charlie Harper, bezeichnete sie als „absoluten Schatz“, „wahre Freundin“ und einen „vollkommenen Profi“. Das Ableben von Ferrell nannte er einen schockierenden und schmerzhaften Verlust.

Conchata Ferrell hatte keineswegs nur ihre beliebte Rolle in „Two and a half Men“, sondern spielte auch in anderen Erfolgsserien wie „Wer ist hier der Boss?“, „Sabrina – Total verhext!“ oder „Mord ist ihr Hobby“ sowie Filmen wie „Edward mit den Scherenhänden“ mit.

