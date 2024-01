Twisters: Fortsetzung des Katastrophen-Kultfilms noch 2024 – Millionen von Film-Fans haben schon immer eine besondere Vorliebe für Katastrophenfilme gezeigt. Einer der herausragendsten Vertreter dieses Genres ist ohne Frage „Twister“ aus dem Jahr 1996, ein beeindruckendes Sturm-Abenteuer mit den Hauptdarstellern Helen Hunt und Bill Paxton. Unter der Regie von Steven Spielberg wurde der Film aus den 90er Jahren zu einem Kultklassiker des Genres und zählt bis heute zu den erfolgreichsten Filmen seiner Art.

Fast drei Jahrzehnte später, genauer gesagt nach 28 Jahren, kündigt sich nun die Fortsetzung „Twisters“ an. Das Branchenmagazin „Hollywood Reporter“ berichtet von einem „neuen Kapitel“ in der Geschichte von „Twisters“. Noch in diesem Jahr wird der neue Film „Twisters“ veröffentlicht, in dem Glen Powell die Hauptrolle übernimmt. In einem Interview mit Vogue enthüllte der „Top Gun: Maverick“-Schauspieler, dass der kommende Film eine völlig unabhängige Geschichte erzählen wird, die sich vom Original aus den 90ern unterscheidet.

Noch 2024 im Kino

Regie bei „Twisters“ führt Lee Isaac Chung, bekannt für sein hochgelobtes Drama „Minari“. Der Film wird außerdem eine Reihe bekannter Schauspieler aufweisen, darunter Daisy Edgar-Jones, Kiernan Shipka, Katy M. O'Brian und „Superman“-Star David Corenswet. Laut Powell, der kürzlich das Ende der Dreharbeiten bestätigte, ist eine Veröffentlichung am 18. Juli 2024 wahrscheinlich.

Mit Lee Isaac Chung als Regisseur und einem bereits festgelegten Kinostart in den USA, ist die Vorfreude auf den Film groß, auch wenn bislang noch nicht viele Einzelheiten bekannt sind. Wir sind gespannt, wie das große Comeback schlussendlich aussehen wird. Wer diesen Kultfilm übrigens noch nie gesehen hat, und Katastrophenfilme liebt, sollte das in der Zwischenzeit nachholen. Nachfolgend ein paar Zeilen, worum es in „Twister“ geht:

Ein Blick zurück auf „Twister“

Ein Haus wird Stück für Stück auseinandergerissen. Eine Kuh wirbelt hilflos durch die Luft. Traktoren werden vom Himmel geschleudert. Ein 15.000 Pfund schwerer Tanklastzug entwickelt sich zur fliegenden Bombe. Mit 300 Meilen pro Stunde rast ein riesiger, alles vernichtender Tornado direkt auf dich zu. Twister, der gewaltigste Sturm des Jahrhunderts, hinterlässt ein Bild der Verwüstung. Im Film verfolgen die Wissenschaftler Jo und Bill den zerstörerischen Wirbelsturm der letzten 50 Jahre durch das berüchtigte „Tornado Alley“.

Ihr Ziel: elektronische Sensoren in das Zentrum des Orkans zu schleusen. Auf diese Weise hoffen sie, erstmals Messwerte für ein zuverlässiges Frühwarnsystem zu gewinnen. Doch dafür müssen sie sich selbst dem gigantischen Tornado in den Weg stellen. Eine tödliche Jagd beginnt.

Quelle: kinocheck.de