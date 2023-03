Twisters: Fortsetzung des 90er Katastrophen-Kultfilms kommt – Katastrophenfilme waren beim Zuschauer immer schon beliebt. Zu dieser Art von Filmen gehört natürlich „Twister“, dieses eindrucksvolle und effektvolle Sturmspektakel aus dem Jahre 1996 mit Helen Hunt sowie Bill Paxton. Der 90er-Hit, produziert von keinem Geringeren als Steven Spielberg, zählt seither zu den Genre-Kultfilmen und bis heute zu den besten und erfolgreichsten Streifen seiner Zunft.

Nun, satte 27 Jahre später, wird es mit „Twisters“ einen offiziellen Nachfolger des Naturkatastrophen-Klassikers geben. Laut Informationen des Branchenmagazins „Hollywood Reporter“ sprechen die Verantwortlichen von einem „neuen Kapitel“ bezüglich „Twisters“. Während die einen Brancheninsider den kommenden Film als Reboot sehen, gehen anderen von einem Sequel aus.

Comeback von Helen Hunt als Sturmjägerin?

Dazu würde passen, dass man wohl weiterhin plant, Helen Hunt als Sturmjägerin zurückzuholen. Derweil geriet der erste Name in Bezug auf die Besetzung von „Twisters“ ans Licht der Öffentlichkeit. Es soll laut „Hollywood Reporter“ Daisy Edgar-Jones sein, die eine der Hauptrollen übernehmen soll. Derzeit soll man wohl mit der Schauspielerin, die durch die Mini-Serie „Normal People“ bekannt wurde, in Verhandlungen stehen.

Mit dabei ist außerdem Erfolgsproduzent Frank Marshall, der sich vor allem auch mit der „Jurassic World“-Reihe einen Namen gemacht hat. Das Drehbuch für „Twisters“ schrieb Autor Mark L. Smith („The Revenant“). Auf dem Regiestuhl soll indes Lee Isaac Chung platznehmen. Auch wenn ansonsten noch nicht viele Details bekanntgegeben wurden, hat Universal Pictures bereits einen US-Kinostarttermin veröffentlicht.

US-Kinostart bereits terminiert

Demnach soll „Twisters“ am 19. Juli 2024 in die Kinos kommen. Wir sind gespannt, wie das große Comeback schlussendlich aussehen wird. Wer diesen Kultfilm übrigens noch nie gesehen hat, und Katastrophenfilme liebt, sollte das in der Zwischenzeit nachholen. Nachfolgend ein paar Zeilen, worum es in „Twister“ geht:

Ein Haus wird Stück für Stück auseinandergerissen. Eine Kuh wirbelt hilflos durch die Luft. Traktoren werden vom Himmel geschleudert. Ein 15.000 Pfund schwerer Tanklastzug entwickelt sich zur fliegenden Bombe. Mit 300 Meilen pro Stunde rast ein riesiger, alles vernichtender Tornado direkt auf dich zu. Twister, der gewaltigste Sturm des Jahrhunderts, hinterlässt ein Bild der Verwüstung.

Im Film verfolgen die Wissenschaftler Jo und Bill den zerstörerischsten Wirbelsturm der letzten 50 Jahre durch das berüchtigte „Tornado Alley“. Ihr Ziel: elektronische Sensoren in das Zentrum des Orkans zu schleusen. Auf diese Weise hoffen sie, erstmals Messwerte für ein zuverlässiges Frühwarnsystem zu gewinnen. Doch dafür müssen sei sich selbst dem gigantischen Tornado in den Weg stellen. Eine tödliche Jagd beginnt.

Quelle: filmstarts.de