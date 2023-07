Twisted Metal: Trailer zur abgedrehten Videospiel-Verfilmung – Film-Fans und in diesem Fall auch Videospielfreunde dürfen sich seit langem mal wieder auf einen herrlich krachend wilden Streifen freuen. Es geht nämlich um „Twisted Metal“, die Verfilmung der gleichnamigen Videospiel-Vorlage. Der Kern der Games-Reihe ist dabei der spektakuläre und teils brutale Kampf zwischen Fahrzeugen.

Beim sogenannten Demolition Derby müssen Spielerinnen und Spieler sich in der Arena bewähren und dürfen in den Rennen alles möglich einsetzen, um die Gegnerinnen und Gegner von der Fahrbahn zu befördern. Dabei kommen Maschinengewehre, Flammenwerfer, Lenkrakete und so vieles mehr zum Einsatz. Ein Kult-Game, das nun eben verfilmt wurde. Bei „Twisted Metal“ handelt es nicht um einen Film, sondern einer Serie.

Hinein ins postapokalyptische Amerika

Logischerweise gibt es in der Serienadaption eine angepasste Story. Diese handelt von John Doe, der im postapokalyptischen Amerika lebt. Dort ist er als Kurier-Fahrer tätig, der wertvolle Fracht zwischen den abgeriegelten Städten transportiert. Sein Leben ändert sich allerdings von jetzt auf gleich, als Doe den Auftrag des mysteriösen Raven annimmt. Er macht sich dafür auf den Weg nach San Francisco und soll dabei die Autodiebin Quiet aufsammeln.

Doch darauf folgt ein Kampf ums Überleben, sind ihm doch plötzlich allerhand nicht wohlwollende Gestalten auf den Fersen wie der korrupte Gesetzeshüter Agent Stone oder der durchgeknallte Killer-Clown Sweet Tooth. Die Serie kommt übrigens aus der Feder von den „Zombieland“- und „Deadpool“-Autoren Rhett Reese und Paul Wernick.

Serie mit Marvel-Star und Scream-Queen

Spannend ist auch der Cast mit Marvel-Star Anthony Mackie, Thomas Haden Church, Will Arnett, Scream-Queen Neve Campbell, Tahj Vaughans, Stephanie Beatriz, Chelle Ramos, Jamie Neumann, Angel Giuffra sowie Han Soto. Wer Lust auf eine etwas andere Serie hat, die auch einiges an frischen Wind bringen wird, muss sich allerdings noch etwas gedulden.

Bis dato ist für „Twisted Metal“ noch kein deutscher Starttermin bekannt. Aber man sollte diese herrlich abgedrehte Action-Serie definitiv auf dem Schirm behalten. In den USA startet „Twisted Metal“ übrigens am 27. Juli 2023 beim Streaming-Dienst Peacock.

