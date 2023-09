Twin Peaks – Der Film: Großes Kino-Comeback in 4K des Mystery-Kults – Fast drei Jahrzehnte nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung feiert „Twin Peaks – Der Film“ ein Comeback auf der großen Leinwand. Die Wiederaufführung ist Teil der monatlichen Kino-Event-Reihe „Best of Cinema“, die Kultfilme und zeitlose Klassiker erneut ins Kino bringt. Ursprünglich im Jahr 1992 bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes uraufgeführt, bietet sich nun am 5. September 2023 die Gelegenheit, die 4K-restaurierte Version des Films erneut oder erstmals zu erleben.

Ein Rätsel in zwei Teilen

Der Film dient als Vorgeschichte zur gleichnamigen, preisgekrönten Fernsehserie aus den 90er Jahren und fokussiert sich auf die letzte Woche im Leben von Laura Palmer. In einer Kleinstadt namens Dear Meadow wird die Leiche einer 17-jährigen Prostituierten, Theresa Banks, entdeckt. Die FBI-Agenten Chester Desmond und Sam Stanley werden auf den Fall angesetzt, nur um auf mysteriöse Bewohner und seltsame Ereignisse zu stoßen. Der Versuch, Licht ins Dunkel zu bringen, wird noch komplizierter, als Desmond spurlos verschwindet. Schließlich wird Special Agent Dale Cooper hinzugezogen, und die Geschichte führt uns schließlich nach Twin Peaks, wo Laura Palmer, ein High-School-Mädchen, tot und in Plastikfolie eingewickelt gefunden wird.

David Lynch, bekannt für seinen einzigartigen Stil und seine atmosphärischen Filme, wurde für „Twin Peaks – Der Film“ bei den Filmfestspielen von Cannes für die Goldene Palme nominiert. Angelo Badalamenti, der für die musikalische Untermalung des Films verantwortlich ist, konnte insgesamt drei Auszeichnungen für seine Arbeit einheimsen. Neben Hauptdarstellern wie Kyle MacLachlan und Sheryl Lee spielten auch andere prominente Schauspieler wie David Bowie und Kiefer Sutherland in dem Film mit.

Über „Best of Cinema“

Die monatliche Kinoreihe „Best of Cinema“ wird in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern wie Studiocanal, Constantin Film und Capelight Pictures organisiert. Etwa 300 Kinos nehmen an diesem Programm teil und präsentieren einmal im Monat Kultfilme und zeitlose Klassiker. Durch diese Initiative erhalten solche Filme einen festen Platz im Kinoprogramm und bieten dem Publikum die Chance, großartige Werke der Filmgeschichte wieder oder neu zu entdecken. So nun den Mystery-Kult mit der Wiederaufführung von „Twin Peaks – Der Film“.