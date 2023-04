Twilight: Fantasy-Saga bekommt Neuauflage als Serie – Gefühlt wird ja mittlerweile fast schon inflationär alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist und früher überaus erfolgreich war, neu aufgelegt. Nachdem erst jüngst bekanntgegeben wurde, dass auch „Harry Potter“ nach legendären Filmen ein Serien-Reboot bekommt, muss nun die nächste Kultreihe dran glauben.

So wurde jetzt vermeldet, dass die ikonische Vampir-Fantasy-Reihe „Twilight“, in der unter anderem Kristen Stewart, Taylor Lautner sowie Robert Pattinson den Durchbruch auch in Hollywood schafften, ebenso eine Neuauflage erhält. Und wie bei Zauberlehrling Potter, gibt es hier ebenfalls keine neuen Filme, sondern auch „Twilight“ rund um Bella, Edward und Jacob bekommt ein Serien-Reboot.

Magie der Teenagerliebe in Serie

Laut Informationen von „Hollywood Reporter“ wird die ikonische Fantasy-Saga elf Jahre nach dem großen Finale der fünfteiligen Filmreihe „Breaking Dawn – Bis(s) zum Ende der Nacht - Teil 2“ von Lionsgate Television als Serie neu aufgelegt. Noch befindet sich das Projekt in den Kinderschuhen, weshalb auch noch nicht bekannt ist, wer in der Serie in die so beliebten früheren Rollen von Kristen Stewart und Robert Pattinson schlüpfen wird.

Ebenfalls steht noch aus, welcher Sender oder welcher Streaming-Dienst sich der „Twilight“-Serie annehmen wird. Nachfolgend geben wir euch einen kleinen Überblick, was es mit der so erfolgreichen Filmreihe auf sich hatte. Die Magie der Filme machte schlicht eine Macht wie eine Naturgewalt aus. Ähnlich verzehrend und chaotisch im Ausbruch, ungezügelt und maßlos – die Teenagerliebe.

„Twilight“-Saga – eine Erfolgsgeschichte

Sie ist die treibende Kraft der „Twilight“-Saga nach den Bestseller-Romanen der US-Autorin Stephenie Meyer – vor wie auf der Leinwand. Es ist ein jugendfreies, werte-altmodisches Fantasy-Liebesdrama, das sich unermüdlich um das Dreieck Jacob, Bella sowie Edward dreht und dabei Millionen von Menschen auf der ganzen Welt in seinen Bann zog.

Weit mehr: Die Filmreihe löste über Jahre einen wahren Vampir-Hype aus. Dessen Anfänge 2008 gehen auf den ersten Teil „Twilight – Bis(s) zum Morgengrauen“ zurück – mit eben Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner sowie der restlichen reißzahnbewehrten Crew. In all den Jahren konnten die fünf Filme der Vampir-Saga über 3,3 Milliarden US-Dollar einspielen. Eine bemerkenswerte Zahl, welche die „Twilight“-Erfolgsgeschichte nur unterstreicht.

Somit stehen die Chancen gar nicht schlecht, dass das Serien-Reboot ähnliche Erfolge feiern könnte. Wir sind gespannt auf weitere Details zur „Twilight“-Serie und natürlich darauf, wer am Ende zum Cast gehören wird.

Quelle: moviepilot.de