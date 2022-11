The Walking Dead

The Walking Dead: Trailer zum großen Serienfinale – Es ist angerichtet! Nachdem sie erstmals am 31. Oktober 2010 das Licht der Welt erblickte, ist es nun gekommen, das Ende einer der beliebtesten und erfolgreichsten Serien der Welt. Nach zwölf Jahren und elf Staffeln mit 177 Episoden steht das großen Finale der Kultserie „The Walking Dead“ ins Haus. Mit der allerletzten Folge mit dem passenden Titel „Rest in Peace“.

Zum Grande Finale der apokalyptischen Zombie-Erfolgsserie hat AMC nun einen gebührenden, sehr emotionalen und ereignisreichen Trailer veröffentlicht, der noch mal so richtig auf die finalen Szenen einstimmt. Die Erwartungen der Fans sind natürlich gigantisch hoch. Schließlich ist die Hoffnung auf ein für alle zufriedenstellendes Ende von „The Walking Dead“ groß.

Allerletzte TWD-Folge mit Überlänge

Bereits die vorletzte Episode „Familie“ schürte mit reichlich Drama, Action, Spannung und einem fiesen Cliffhanger die Erwartung, dass sich Fans auf ein furioses Serienfinale freuen dürfen. Auch der nun veröffentlichte zweiminütige Trailer unterstreicht, dass es noch mal richtig ernst wird für Gruppe um Daryl, Carol, Maggie, Eugene, Ezekiel und Co.

Darüber hinaus hoffen alle Fans natürlich, dass Serienheld Rick Grimes für das große Serienende zurückkehrt. Der finale Akt der Untoten-Apokalypse startet am 21. November 2022 auf Disney+ und im TV auf ProSieben Fun. Die finale Folge wird übrigens Überlänge haben. Denn AMC hat für das Serienfinale von „The Walking Dead“ inklusive Werbeunterbrechungen satte 90 Minuten eingeplant. Daher wird die allerletzte TWD-Episode am Ende eine Spielzeit zwischen 60 und 70 Minuten haben.