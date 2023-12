TV und im Stream: „Kevin“-Filme auch an Weihnachten 2023 – Weihnachten steht vor der Tür und mit ihm kehren natürlich auch die Fest-Klassiker „Kevin - Allein zu Haus“ und „Kevin - Allein in New York“ auf die Bildschirme zurück. Diese beiden Filme haben sich über die Jahre zu echten Festtagsfavoriten entwickelt und bieten Unterhaltung für die ganze Familie, auch an Weihnachten 2023.

„Kevin - Allein zu Haus“ erzählt die Geschichte des jungen Kevin McCallister, gespielt von Macaulay Culkin, der versehentlich zu Hause vergessen wird, als seine Familie in die Weihnachtsferien fliegt. Nach dem Erfolg des ersten Teils folgte „Kevin - Allein in New York“, in dem Kevin erneut von seiner Familie getrennt wird, diesmal in der pulsierenden Metropole New York. Auch dieser Teil erfreut sich großer Beliebtheit.

Sendetermine 2023: „Kevin - Allein zu Haus“

20. Dezember, 20:15 Uhr bei ORF1

21. Dezember, 03:10 Uhr bei ORF1

24. Dezember, 20:15 Uhr bei Sat.1

25. Dezember, 17:50 Uhr bei Sat.1

Sendetermine 2023: „Kevin - Allein in New York“

20. Dezember, 22:00 Uhr bei ORF1

25. Dezember, 20:15 Uhr bei Sat.1

Wer nicht auf die Fernsehausstrahlungen warten möchte, kann beide Teile auf Disney+ streamen.

Darum geht es in den beiden „Kevin“-Kultfilmen

In „Kevin - Allein zu Haus“ wird der achtjährige Kevin McCallister versehentlich zu Hause gelassen, als seine Familie nach Paris aufbricht, um Weihnachten zu feiern. Zunächst genießt Kevin seine neu gewonnene Freiheit, doch er muss schnell erwachsen werden, als zwei tollpatschige Einbrecher, Harry und Marv, versuchen, in sein Haus einzubrechen. Kevin nutzt seinen Einfallsreichtum und eine Reihe von hausgemachten Fallen, um die Einbrecher zu überlisten und zu überwältigen, während er gleichzeitig auf die Rückkehr seiner Familie wartet.

„Kevin - Allein in New York“ ist eine Fortsetzung, in der Kevin diesmal versehentlich in New York City zurückgelassen wird, während seine Familie nach Florida fliegt. Mit einer Kreditkarte und genügend Geld checkt Kevin in das luxuriöse Plaza Hotel ein und genießt die Freiheiten der Stadt. Sein Frieden wird jedoch gestört, als er erneut auf Harry und Marv trifft, die jetzt aus dem Gefängnis entkommen sind und einen großen Raubzug planen. Kevin muss erneut seinen Witz und seine Fallen einsetzen, um die Einbrecher zu stoppen und seine Familie wiederzufinden.

Quelle: tvspielfilm.de