TV-Tipp: Zeitloses Popcorn-Action-Spektakel – Heute drehen wir das Rad der Zeit auf das Jahr 1998 zurück und zu einem der besten Popcorn-Action-Spektakel aller Zeiten – „Armageddon – Das jüngste Gericht“. Der fulminante Katastrophenfilm von Michael Bay ist auch heute immer noch ein echter Kracher für einen coolen Filmeabend mit eiskalter Coke, wahlweise Pils, Popcorn und Chips. Und heute Abend könnte ihr diesen legendären 90er Klassiker im Free-TV zur besten Sendezeit erleben.

Alles beginnt mit einem Asteroiden von der Größe von Texas, der sich der Erde nähert. Die NASA engagiert ein Team von Ölbohrern um Haudegen Harry Stamper, das zu Astronauten ausgebildet werden sollen. Das Ziel der Truppe: Rauf auf den Asteroiden, ein 300 Meter tiefes Loch bohren und einen Nuklearsprengsatz platzieren. „Armageddon“ ist so ein grandioses Katastrophenspektakel, das Action, Drama, Spaß und große Emotionen zu einer echten Unterhaltungsbombe vereint.

Bombast-Action garniert mit allerhand Hollywood-Stars

Das liegt auch an dieser coolen Darstellertruppe rund um die bezaubernde Liv Tyler. Wer feiert ihn nicht, den grantigen Bruce Willis als Bohrchef Harry Stamper? Oder den coolsten Russen im All – Lev Andropov, gespielt von Peter Stormare? Oder Steve Buscemi als auf Atombomben reitenden Rockhound? Dazu Ben Affleck, Billy Bob Thornton, Will Patton, Jason Isaacs, Owen Wilson und Udo Kier.

Die Produktion nutzte modernste Technologie, um den Asteroiden und die Weltraumsequenzen so realistisch wie möglich darzustellen. Die visuellen Effekte tragen wesentlich zur packenden Atmosphäre bei. Auch der Soundtrack von Trevor Rabin und Hans Zimmer passt perfekt zu den dramatischen Momenten und verleiht dem Film zusätzliches Gewicht.

Ja, dieser Streifen macht einfach nur Spaß und fesselt immer wieder von Anfang bis Ende. So geht Actionspektakel hoch 100 – ein Kultfilm! Genre-Fans, die heute Abend noch nichts vorhabend, sollten daher um 20:15 Uhr auf den Sender RTL ZWEI schalten, wo „Armageddon – Das jüngste Gericht“ zu sehen sein wird.