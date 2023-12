Zeitloser Weihnachtsklassiker an Heilig Abend

TV-Tipp: Zeitloser Weihnachtsklassiker an Heilig Abend – Es gibt einen Kultfilm, der jedes Jahr aufs Neue die Herzen von Film-Fans im TV erobert. Nämlich „Kevin – Allein zu Haus“, der 1990 in die Kinos kam und sich zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Weihnachtsfestes entwickelt hat. Es ist eine Geschichte, die Humor und Herzenswärme miteinander verbindet und den Zuschauer in die aufregende Welt des kleinen Kevin McCallister entführt.

In „Kevin – Allein zu Haus“ geht es um den achtjährigen Kevin McCallister, gespielt von Macaulay Culkin, der versehentlich zu Hause vergessen wird, als seine Familie über die Weihnachtsfeiertage nach Paris reist. Zunächst genießt Kevin seine neu gewonnene Freiheit, doch bald muss er sein Zuhause gegen zwei tollpatschige Einbrecher, Harry und Marv, verteidigen. Die von Joe Pesci und Daniel Stern gespielten Gauner planen, das scheinbar verlassene Haus auszurauben, unterschätzen aber Kevins Erfindungsreichtum und Mut.

Ein Kultfilm für Zuschauer jeden Alters

Der Film, unter der Regie von Chris Columbus und geschrieben von John Hughes, bietet eine perfekte Mischung aus Slapstick, Spannung und herzerwärmenden Momenten. Die Art und Weise, wie Kevin Fallen aufstellt und die Einbrecher überlistet, hat Zuschauer jeden Alters begeistert und ist zu einem festen Bestandteil der Popkultur geworden.

„Kevin – Allein zu Haus“ ist mehr als nur eine Komödie; er ist ein Symbol für die Weihnachtszeit. Die Szenerie, die festliche Musik und die Botschaft von Familie und Zusammenhalt machen den Film zu einem festen Ritual für viele Familien während der Feiertage. Auch nach mehr als drei Jahrzehnten hat der Film nichts von seinem Charme eingebüßt und zieht jedes Jahr neue Generationen in seinen Bann.

Einer der ikonischsten Weihnachtsfilme

Die Schauspielleistungen, insbesondere von Macaulay Culkin, haben dazu beigetragen, dass „Kevin – Allein zu Haus“ zu einem der ikonischsten Weihnachtsfilme aller Zeiten geworden ist. Die Mischung aus kindlicher Unschuld und cleverer Verschlagenheit macht Kevins Charakter unvergesslich. Für diejenigen, die sich diesen Weihnachtsklassiker nicht entgehen lassen möchten: „Kevin – Allein zu Haus“ wird heute Abend am 24. Dezember 2023 um 20:15 Uhr auf Sat. 1 ausgestrahlt.