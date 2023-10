TV-Tipp: Zeitloser Sci-Fi-Action-Kracher – „Terminator 2 – Tag der Abrechnung“ hat einen besonderen Platz in der Popkultur, und das aus gutem Grund. Der Film kam 1991 in die Kinos und wurde schnell zu einem Hit. Mit einem Budget von fast 100 Millionen Dollar war er einer der teuersten Filme seiner Zeit, aber er enttäuschte nicht. Einer der Hauptgründe für die Beliebtheit des Films ist natürlich Arnold Schwarzenegger in der Rolle des Terminators.

Schwarzenegger gab der Figur ein Gesicht und eine Persönlichkeit, die bis heute ikonisch ist. Ein weiteres herausragendes Merkmal des Films ist die damals revolutionäre Computer Generated Imagery (CGI). Die Effekte, die in „Terminator 2“ zum Einsatz kamen, setzten einen neuen Standard für die Filmindustrie. Der flüssige Metall-Terminator T-1000, gespielt von Robert Patrick, bleibt durch seine revolutionäre Darstellung in Erinnerung.

Unvergessen, Arnold Schwarzenegger und Linda Hamilton

Dieser Film trug nicht nur dazu bei, dass CGI-Technologie in die Mainstream-Filmproduktion integriert wurde, sondern beeinflusste auch die Art und Weise, wie Geschichten im Science-Fiction-Genre erzählt werden. Regisseur James Cameron, bereits bekannt für seinen ersten „Terminator“-Film und „Aliens“, hat einmal mehr bewiesen, dass er ein Meister im Erzählen komplexer und tiefgründiger Geschichten ist.

Der Film hat auch den Weg für zahlreiche Fortsetzungen, Spin-offs und sogar eine Fernsehserie geebnet. Während die nachfolgenden Filme und Serien unterschiedlich aufgenommen wurden, bleibt „Terminator 2“ oft der Vergleichsmaßstab. Er hat mehrere Preise gewonnen, darunter vier Academy Awards, und bleibt ein wichtiger Eintrag in der Filmgeschichte. Für Arnold Schwarzenegger wurde die Rolle des Terminators zu einer seiner bekanntesten, und Linda Hamiltons Darstellung als Sarah Connor ist ebenfalls unvergessen.

Wer Lust auf einen Klassiker des Action-Genres hat, kann „Terminator 2 – Tag der Abrechnung“ heute am 16. Oktober 2023 um 20:15 Uhr im Free-TV auf Kabel Eins sehen.