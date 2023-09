TV-Tipp: Zeichentrick-Kult zurück im Free-TV – Die Abenteuer von Asterix und Obelix haben eine ganze Generation von Zuschauern geprägt. Wer erinnert sich nicht an die tapferen Gallier, die stets dem römischen Imperium die Stirn bieten? Besonders aufregend wird es, wenn unsere Helden auf Reisen gehen. Im Film „Asterix bei den Briten“ verschlägt es das unschlagbare Duo über den Ärmelkanal. Dabei geht es natürlich um weit mehr als nur Teekultur und Linksverkehr.

Der Film spart nicht an witzigen Einblicken in die kulturellen Unterschiede zwischen Galliern und Briten. Angefangen bei der Esskultur – Stichwort warmes Bier und gekochte Fische – bis hin zu den traditionellen Spielen wie Rugby. Humor ist also vorprogrammiert, wenn Asterix und Obelix die Briten im Kampf gegen die Römer unterstützen. Dabei können auch Zuschauer, die nicht mit den Comics aufgewachsen sind, die zahlreichen humorvollen Elemente genießen. Die dynamische Animation und der zeichentypische Stil sind ein Fest für die Augen.

Zaubertrank und Heldenmut: Ein unschlagbares Team

Natürlich wäre ein Film über Asterix und Obelix nicht vollständig ohne den berühmten Zaubertrank. Dieser verleiht den Galliern übermenschliche Kräfte und ist ihr Geheimrezept im Kampf gegen die Römer. In „Asterix bei den Briten“ spielen diese übernatürlichen Fähigkeiten eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, die Briten vor der römischen Besatzung zu bewahren. Ohne zu viel vorwegzunehmen, sei gesagt, dass der Zaubertrank auch in der britischen Kultur für einiges Aufsehen sorgt.

Das Thema Freundschaft und Gemeinschaft wird im Film ebenfalls großgeschrieben. Asterix und Obelix zeigen, wie stark man sein kann, wenn man Seite an Seite mit seinen Freunden kämpft. Selbst in schwierigen Situationen behalten sie ihren Humor und ihren Mut, was die Geschichte besonders mitreißend macht.

Für Fans des Genres und Neueinsteiger gleichermaßen ist „Asterix bei den Briten“ ein Film, der sowohl nostalgische Gefühle weckt als auch frischen Wind in die Welt der Gallier bringt. Wer „Asterix bei den Briten“ nicht verpassen möchte, sollte heute Abend einschalten. Der Film wird um 20:15 Uhr im Free-TV auf RTL Super ausgestrahlt.