TV-Tipp: Western-Klassiker mit Bud Spencer – Heute Abend gibt es im Free-TV einen echten Western-Klassiker zu sehen. Nämlich „Der Dicke und das Warzenschwein“, auch bekannt unter dem Namen „Sie verkaufen den Tod“ von Regisseur Tonino Valerii. Dieses Werk aus dem Jahr 1972 präsentiert einen Cast gespickt mit hochkarätigen Schauspielern wie James Coburn, Telly Savalas und keinem Geringeren als Bud Spencer.

„Der Dicke und das Warzenschwein“ erzählt die Geschichte von Joe Thanks (James Coburn), einem Trickbetrüger, der zusammen mit seinem Partner Steam Engine Bill (Bud Spencer) und dem Betrüger Monkey (Telly Savalas) einen Plan schmiedet, um die US-Armee zu täuschen und an eine große Summe Geld zu kommen. Diese unkonventionelle Trilogie von Charakteren bringt eine Mischung aus Humor, Action und listigen Wendungen in die Handlung, die für das Genre untypisch waren.

Starkes und unterhaltsames Schauspieltrio

In diesem Film sieht man eine deutliche Abkehr von den traditionellen Western-Themen wie Rache, Gerechtigkeit und Ehre. Stattdessen konzentriert sich „Der Dicke und das Warzenschwein“ auf eine eher leichte Herangehensweise an das sonst so ernste Genre. James Coburn, bekannt für seine markante Präsenz in zahlreichen Westernfilmen, bringt eine Mischung aus Charme und Gerissenheit in seine Rolle als Joe Thanks.

Bud Spencer, oft gelobt für seine Komik und seine beeindruckende Statur, ergänzt Coburns Performance perfekt als Steam Engine Bill. Telly Savalas bringt indes eine zusätzliche Dimension in das Trio ein. „Der Dicke und das Warzenschwein“ wird heute am 16. Dezember 2024 um 22:00 Uhr auf dem Free-TV-Sender Nitro ausgestrahlt.