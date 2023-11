TV-Tipp: Weihnachts-Kultfilm für die ganze Familie – Weihnachten steht vor der Tür und was gibt es Schöneres, als sich mit einem herzerwärmenden Film auf die Festtage im Dezember einzustimmen? „Buddy – Der Weihnachtself“, der Weihnachtsklassiker aus dem Jahr 2003, lädt dazu ein, in eine Welt voller Magie und Humor einzutauchen. Der Film erzählt die Geschichte von Buddy, gespielt von Will Ferrell, einem Menschen, der im Nordpol aufwächst und glaubt, er sei ein Elf.

Die Komödie nimmt den Zuschauer mit auf eine Reise voller Lachen und besinnlicher Momente, während Buddy sich in der realen Welt zurechtfinden muss. Buddy entdeckt, dass er nicht wie seine elfischen Freunde im Nordpol ist, sondern tatsächlich ein Mensch. Mit dieser Erkenntnis begibt er sich auf eine abenteuerliche Reise nach New York City, um seinen leiblichen Vater zu finden.

Will Ferrells legendäre Rolle des Weihnachtselfen Buddy

Die Konfrontation mit der modernen und oft zynischen Welt stellt Buddys optimistische Natur auf die Probe. „Buddy – Der Weihnachtself“ ist eine Komödie, die gekonnt Humor und Emotionen verbindet. Die skurrilen Situationen, in die Buddy gerät, sorgen für herzhafte Lacher, während die Suche nach Zugehörigkeit und Familie das Herz berührt. Regisseur Jon Favreau hat mit „Buddy – Der Weihnachtself“ einen Film geschaffen, der sowohl bei Kritikern als auch beim Publikum Anklang fand.

Will Ferrells Darstellung des naiven und liebenswerten Buddy, ist ebenso legendär wie die Leistung der Nebendarsteller, zu denen James Caan, Zooey Deschanel und Bob Newhart gehören. Diese Mischung aus Talent und einer herzerwärmenden Geschichte macht den Film zu einem Muss für Weihnachtsfilm-Fans. Für alle, die diesen Weihnachtsklassiker noch nicht gesehen haben oder ihn wieder erleben möchten: „Buddy – Der Weihnachtself“ wird heute Abend am 26. November 2023 um 20:15 Uhr auf RTL Super ausgestrahlt.