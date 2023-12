TV-Tipp: Weihnachts-Kult mit Tim Allen – Ein Klassiker kehrt zurück zur Weihnachtszeit. Wenn die Tage kürzer werden und die Lichter in den Fenstern leuchten, zieht es viele von uns vor den Fernseher, um in die Welt der weihnachtlichen Geschichten einzutauchen. Eine dieser Geschichten, die Jahr für Jahr Herzen erwärmt, ist der Film „Santa Clause – Eine schöne Bescherung“. Dieser herrliche Kult-Weihnachtskomödie, ursprünglich aus dem Jahr 1994, hat sich zu einem wahren Klassiker entwickelt und bringt die Magie des Weihnachtsfests direkt in die Wohnzimmer.

„Santa Clause – Eine schöne Bescherung“ erzählt die Geschichte von Scott Calvin, gespielt von Tim Allen, einem geschiedenen Vater, der durch einen Zufall dazu gebracht wird, die Rolle des Weihnachtsmannes zu übernehmen. Diese unerwartete Wendung seines Lebens führt zu einer Reihe von humorvollen und herzerwärmenden Momenten, die den Kern der Weihnachtsstimmung einfangen.

Perfekte Mischung aus Humor, Herzlichkeit und Weihnachtsstimmung

Der Film besticht durch seine besondere Mischung aus Humor, Herzlichkeit und der magischen Atmosphäre, die das Fest der Liebe umgibt. Tim Allen, bekannt für seine Rolle in der Kult-TV-Serie „Hör mal, wer da hämmert“, bringt eine geniale Mischung aus Witz und Charme in die Rolle des Scott Calvin. Seine Darstellung des unfreiwilligen Weihnachtsmannes sorgt für zahlreiche Lacher. „Santa Clause – Eine schöne Bescherung“ überzeugt aber nicht nur durch seine Hauptfigur.

Auch die Nebencharaktere, wie Scotts Sohn Charlie, gespielt von Eric Lloyd, und der Chef-Elf Bernard, verkörpert von David Krumholtz, tragen wesentlich zum Charme des Films bei. Für all diejenigen, die sich nach einem Stück Nostalgie und weihnachtlicher Freude sehnen, ist „Santa Clause – Eine schöne Bescherung“ der perfekte Film für einen gemütlichen Abend. Der Film wird heute Abend am 09. Dezember 2023 um 20:15 Uhr auf Vox ausgestrahlt.