TV-Tipp: Weihnachts-Action im Doppelpack – Einen Tag vor Heilig Abend geht es im Free-TV rund. Dies mit Kult-Action im Doppelpack und zwei Filmen, die während der Festtage nicht fehlen dürfen. Die Rede ist von den Action-Weihnachts-Klassikern „Stirb langsam“ und „Stirb Langsam 2“ die direkt hintereinander ausgestarhlt werden. Es sidn zwei unvergessene Kult-Actioner mit Actiongranate Bruce Willis als unvergleichliche Ober-Abrissbirne unter den Polizisten – John McClane.

Vor allem der erste Teil der Reihe Film sich über die Jahre zu einem wahren Weihnachtsklassiker entwickelt und festigt seinen Platz im TV-Weihnachtsprogramm auch in diesem Jahr. 1988 erschien „Stirb langsam“, der nicht nur Bruce Willis als John McClane in den Hollywood-Olymp hob, sondern auch das Actiongenre nachhaltig prägte.

Actionreiche Abwechslung zu den üblichen weihnachtlichen Filmen

„Stirb langsam“ fügt dem traditionellen Weihnachtsprogramm eine ordentliche Portion Action hinzu und bietet eine spannende Abwechslung zu den üblichen weihnachtlichen Filmen. Alles beginnt für den New Yorker Polizisten John McClane damit, als er zum Weihnachtsfest nach Kalifornien fährt, um sich dort mit seiner Frau, die bei einem japanischen Konzern Karriere gemacht hat, zu versöhnen.

Als er in dem riesigen Bürohaus ankommt und sich gerade im Waschraum frisch macht, stürmen dreißig schwerbewaffnete Gangster, die es auf die Wertpapiere des Konzerns abgesehen haben, das Gebäude und riegeln es hermetisch ab. McClane kann entkommen und kämpft in den verlassenen Stockwerken gegen die Bande, wobei er es auch schafft, die Polizei zu rufen. Doch den Beamten gelingt nicht viel, weshalb McClane am Ende als Ein-Mann-Armee die Geiseln retten und die Gangster erledigen muss. „Yippie-ya-yay, Schweinebacke!“

Die Weihnachts-Action im Doppelpack startet mit „Stirb langsam“ am 23. Dezember 2023 um 20:15 Uhr auf Sat.1. Im Anschluss daran folgt dann „Stirb langsam 2“ um 23 Uhr!