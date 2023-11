TV-Tipp: Vin Diesel geht auf Hexenjagd – Heute Abend könnt ihr im Free-TV eintauchen n in eine Welt voller Magie und finsterer Mächte. Dies mit dem fulminanten Fantasy-Horror „The Last Witch Hunter“. Der Streifen, der 2015 veröffentlicht wurde, verspricht eine spannende Reise in eine Welt, in der Hexen und Menschen ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel führen.

Genauer gesagt erzählt „The Last Witch Hunter“ die Geschichte von Kaulder, einem unsterblichen Hexenjäger, der im modernen New York gegen dunkle Mächte kämpft. Hierbei schlüpft „Fast and Furious“-Star und Action-Granate Vin Diesel in die Rolle des charismatischen Protagonisten. An seiner Seite sehen wir Rose Leslie, die vielen als Ygritte aus „Game of Thrones“ bekannt ist.

Für Fans von Fantasy und Horror

Kaulder, der vor Jahrhunderten die Königin der Hexen besiegte, muss feststellen, dass die Bedrohung noch lange nicht gebannt ist. In einer Mischung aus historischen Rückblicken und modernen Szenen entfaltet sich ein Kampf um Leben, Tod und das Schicksal der Menschheit. Mit Elijah Wood und Michael Caine in weiteren Hauptrollen bietet „The Last Witch Hunter“ eine interessante Mischung aus bekannten Gesichtern.

Regie führte Breck Eisner, der mit Filmen wie „Sahara“ sein Gespür für abenteuerliche Geschichten unter Beweis gestellt hat. „The Last Witch Hunter“ punktet zudem mit dessen Spezialeffekten sowie der düsteren, atmosphärischen Inszenierung. Für Fans von Fantasy und Horror bietet „The Last Witch Hunter“ eine interessante Mischung aus Action, Spannung und einer Prise Humor. Der Film schafft es, eine eigene Welt zu kreieren, die in ihren Bann zieht.

„The Last Witch Hunter“ läuft heute Abend am 30. November 2023 um 20:15 Uhr auf Vox. Eine gute Gelegenheit für alle, die sich gerne in die Tiefen der Fantasy- und Horrorgenres entführen lassen wollen.