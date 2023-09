TV-Tipp: Unvergessener Psychohorror mit Anthony Hopkins – In der Welt der Thriller und Kriminalfilme nimmt „Roter Drache“ eine bemerkenswerte Position ein. Der Film, basierend auf dem gleichnamigen Roman von Thomas Harris, ist eigentlich ein Prequel zu dem weltberühmten „Das Schweigen der Lämmer“. In diesem Film wird die Geschichte des FBI-Ermittlers Will Graham (Edward Norton) erzählt, der gezwungen ist, aus dem Ruhestand zurückzukehren, um einen neuen Serienmörder zu fassen.

Ein Schlüsselelement des Films ist die Beziehung zwischen Graham und Dr. Hannibal Lecter (Anthony Hopkins), einem Psychiater und Serienmörder, den Graham selbst ins Gefängnis gebracht hat. Die komplexe Handlung und die dichten Charaktere bieten einen tiefgründigen Einblick in die menschliche Psyche, ohne dabei zu technisch oder schwer verständlich zu sein. Der Film macht geschickten Gebrauch von Spannung und Dramaturgie, das man heute Abend im Free TV erleben kann.

Spannend und psychologisch dichter Thriller

Für Liebhaber der filmischen Kunst hat „Roter Drache“ ebenfalls einiges zu bieten. Die Regiearbeit von Brett Ratner zeigt ein hohes Maß an Feingefühl für das Timing und die visuelle Umsetzung der Geschichte. Besonders bemerkenswert sind die Kameraführung und die Art, wie der Film Licht und Schatten verwendet, um die emotionale Intensität der Szenen zu verstärken.

Der Film bietet also eine interessante Option für alle, die einen spannenden und psychologisch dichten Thriller erleben möchten, ohne sich durch allzu komplexe Handlungsstränge oder technische Details abgeschreckt zu fühlen. Die vielschichtigen Charaktere und die durchdachte Erzählweise machen „Roter Drache“ zu einem Film, der lange im Gedächtnis bleibt. Für alle, die an „Roter Drache“ interessiert sind: Der Film wird heute Abend um 22:40 Uhr im Free-TV auf Nitro ausgestrahlt.