TV-Tipp: Unvergessene Fremdenlegion-Komödie – Heute Abend gibt es im TV einen wahrhaft zeit-losen Klassiker zu sehen, der bis heute Generationen von Zuschauern begeistert. Die Rede ist von unvergesslichen Komödien-Schatz „Laurel & Hardy – Fliegende Teufelsbrüder“ aus dem Jahr 1939. Stan Laurel und Oliver Hardy, das kongeniale Komikerduo, bekannt als Laurel & Hardy, haben die Filmwelt mit ihrem einzigartigen Humor und ihrer unverwechselbaren Chemie bereichert.

In „Fliegende Teufelsbrüder“ finden wir sie in einer ihrer denkwürdigsten Rollen wieder. Der Film, ein Meisterwerk der Komödie, versetzt uns zurück in eine Ära, in der Slapstick und Wortwitz Hand in Hand gingen. Die Handlung dreht sich um das chaotische Duo, das versehentlich in die französi-sche Fremdenlegion eintritt und dort für eine Reihe von komischen Verwicklungen sorgt. Mit einer Mischung aus subtilem Humor und übertriebenen Slapstick-Szenen gelingt es Laurel & Hardy, das Publikum in ihren Bann zu ziehen.

Ein wegweisendes Werk in der Geschichte des Kinos

Ihre Darstellung von Charakteren, die trotz bester Absichten regelmäßig in turbulente Situationen geraten, bleibt unvergesslich. „Laurel & Hardy – Fliegende Teufelsbrüder“ ist nicht nur ein Zeugnis des Talents von Laurel und Hardy, sondern spiegelt auch die filmtechnischen Innovationen seiner Zeit wider. In einer Ära, in der die Filmindustrie sich rasch entwickelte, setzte dieser Film neue Maßstäbe in der Komödie.

Die Kombination aus akribischer Planung und spontaner Improvisation, die für Laurel & Hardy cha-rakteristisch ist, machte den Film zu einem wegweisenden Werk in der Geschichte des Kinos. Man kann sich auf eine nostalgische Reise in die goldene Ära der Komödie freuen, in der das Lachen und die Leichtigkeit des Seins im Vordergrund standen. „Laurel & Hardy – Fliegende Teufelsbrüder“ ist eine Hommage an eine Zeit, in der Humor eine universelle Sprache war, die alle Barrieren überwin-den konnte.

Für Fans von TV-Klassikern und Liebhaber der Filmgeschichte bietet Arte heute Abend am 04. De-zember 2023 um 20:15 Uhr die perfekte Gelegenheit, sich „Laurel & Hardy – Fliegende Teufelsbrü-der“ anzusehen.