TV-Tipp: Tom Hanks ikonischer Raumfahrt-Blockbuster – Die Raumfahrt, Mondlandung und das Weltall generell faszinierten schon immer Millionen von Menschen. Kein Wunder, dass gerade Weltraumfilme aller Art ebenso die Massen begeisterten. Einer dieser ganz besonderen und legendären Klassiker ist das Raumfahrtdrama „Apollo 13“, das in den 90er Jahren dem Hype um das All noch mal merklich neues Feuer verlieh.

Der Blockbuster von Regisseur Ron Howard war damals ein Megahit – und das nicht nur an den Kinokassen, sondern wurde auch gleich zweifach mit einem Oscar prämiert. Bis heute begeistert der starbesetzte Streifen mit Tom Hanks, Kevin Bacon, Bill Paxton, Gary Sinise und Ed Harris. Heute Abend gibt es das fulminante Raumfahrt-Drama im Free-TV zu sehen. Hierbei sind mitreißende Unterhaltung und große Spannung garantiert, um eure Abendgestaltung vollends auszufüllen.

Houston, wir haben ein Problem

In „Apollo 13“ ist weniger als ein Jahr vergangen, seitdem der Mensch zum ersten Mal den Mond betreten hat. Und was die amerikanische Bevölkerung angeht, so stellt die Apollo-13-Mission lediglich einen erneuten Routineflug dar – bis die Bodenkontrollstation folgende Worte aus der unendlichen Weite des Alls empfängt: „Houston, wir haben ein Problem“.

205.000 Meilen von der Erde entfernt kämpfen die Astronauten Jim Lovell, Fred Haise und Jack Swigert in einer funktionsuntüchtigen Raumkapsel verzweifelt um ihr Leben. Unterdessen nehmen in der Bodenkontrollstation der Astronaut Ken Mattingly und Flugkommandant Gene Kranz das Rennen gegen die Zeit auf, um die Astronauten zurück zur Erde zu bringen. „Apollo 13“ ist ein Film, den einfach jeder Film- und Weltraumenthusiast gesehen haben muss.

Gerade dass sich das Weltraumdrama so im wahren Leben ereignet hat, macht „Apollo 13“ so unglaublich fesselnd, bedrohlich und emotional. Ein wahrer Blockbuster, den ihr heute Abend am 04. Januar 2024 ab 20:15 Uhr auf ZDFneo erleben könnt.