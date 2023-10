TV-Tipp: Teenie-Horror trifft Kult-Parodie – Willkommen in der schrägen Welt der Parodie, wo Humor auf Horror trifft. In der Filmlandschaft gibt es viele Titel, die diesbezüglich einem bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Aber nur wenige Filme vermischten die Genres so gekonnt wie „Scary Movie“.

In der Tradition der Spoof-Komödien nimmt „Scary Movie“ kein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht, die bekanntesten Horrorfilme der 90er und frühen 2000er Jahre durch den Kakao zu ziehen. Der Film nimmt die Grundprämisse des Horrorfilms „Scream“ auf und webt ein Netz von Geschichten, die sich über mehrere der bekanntesten Filme der Zeit erstrecken.

Da bleibt kein Auge trocken

Von den ersten Szenen an folgt „Scary Movie“ einer Gruppe von Highschool-Freunden, die von einem maskierten Mörder gejagt werden. Dabei übernimmt der Film jedoch keinen ernsten Ton, sondern verwandelt die düsteren und dramatischen Elemente in Quellen für Komik. Auch Filme wie „The Blair Witch Project“ und „The Sixth Sense“ werden humorvoll ins Visier genommen.

Während des gesamten Films bleibt der Grundtenor einer Parodie erhalten, was dazu führt, dass nichts in „Scary Movie“ wirklich ernst genommen wird. Die Charaktere sind überzeichnet, die Situationen absurd und die Witze fliegen im Minutentakt. Dabei nutzt der Film Klischees und Stereotypen, die in den Horrorfilmen, die parodiert werden, häufig vorkommen, um die Absurdität des Genres auf humorvolle Weise darzustellen.

Horror-Spaß im Free-TV

„Scary Movie“ wurde ein kommerzieller Erfolg und hat eine Reihe von Fortsetzungen und ähnlichen Projekten inspiriert. Wer Interesse an einem Filmabend hat, der Humor und Horror auf eine einzigartige Weise vermischt, sollte sich „Scary Movie“ nicht entgehen lassen. Der Film wird heute Abend um 22:00 Uhr im Free-TV auf Kabel Eins ausgestrahlt.