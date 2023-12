TV-Tipp: Starker Mystery-Thriller mit Bruce Willis – Im Reich der Mystery-Thriller hat „Unbreakable – Unzerbrechlich“ seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2000 einen besonderen Platz eingenommen. Regisseur M. Night Shyamalan, bekannt für seine Fähigkeit, das Publikum mit unerwarteten Wendungen zu faszinieren, präsentiert hier eine Geschichte, die sich mit Themen wie Schicksal, menschliche Grenzen und die dünnen Linien zwischen Realität und Fiktion beschäftigt.

Der Film beginnt mit der Einführung von David Dunn, gespielt von Bruce Willis, einem ganz normalen Mann, der nach einem verheerenden Zugunglück als einziger Überlebender hervorgeht. Dieses Ereignis setzt eine Reihe von Entdeckungen in Gang, die David dazu bringen, seine eigene Menschlichkeit und Verletzlichkeit zu hinterfragen.

Bruce Willis weit entfernt von seinen typischen Action-Rollen

An seiner Seite ist Samuel L. Jackson in der Rolle des Elijah Price, einer Schlüsselfigur mit einer komplexen und mysteriösen Vergangenheit, die eng mit Davids Schicksal verwoben ist. Die Erzählweise des Films ist geprägt von subtilen Hinweisen und einem langsamen Aufbau, der die Zuschauer in eine Welt eintauchen lässt, in der die Grenzen zwischen dem Möglichen und dem Unmöglichen verschwimmen.

Die Kameraarbeit und der sorgfältige Einsatz von Farben tragen zur einzigartigen Atmosphäre des Films bei und heben die emotionale Tiefe der Charaktere hervor. Bruce Willis zeigt in „Unbreakable – Unzerbrechlich“ eine nuancierte Leistung, die weit entfernt von seinen typischen Action-Rollen liegt. Seine Darstellung von David Dunn als nachdenklicher und zurückhaltender Charakter stellt eine seiner bemerkenswertesten schauspielerischen Leistungen dar.

Heute Abend im Free-TV

Samuel L. Jacksons Rolle als Elijah Price ist ebenso fesselnd und trägt maßgeblich zur Spannung und der dunklen Atmosphäre des Films bei. Shyamalans Regie, gepaart mit der Kameraführung von Eduardo Serra und der stimmungsvollen Filmmusik von James Newton Howard, schafft ein filmisches Erlebnis, das noch lange im Gedächtnis bleibt.

Der Film nutzt visuelle Metaphern und Symbolik, um tiefergehende Themen wie menschliche Zerbrechlichkeit und die Natur des Bösen zu erkunden. „Unbreakable – Unzerbrechlich“ läuft heute Abend am 18. Dezember 2023 um 20:40 Uhr auf ProSieben Maxx.